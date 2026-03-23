Bloodstained: The Scarlet Engagement scheint auch auf die Switch zu kommen.

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Vor fünf Jahren kündigten der Entwickler ArtPlay und der Publisher 505 Games an, dass eine Fortsetzung von Bloodstained: Ritual of the Night, einem spirituellen Nachfolger der Castlevania-Reihe, in Arbeit sei. Während der sogenannten "nicht-E3" (Summer Game Fest und andere) im Juni 2025 wurde das Spiel erstmals unter dem Titel Bloodstained: The Scarlet Engagement vorgestellt.

Damals wurde es für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X angekündigt – während Nintendo-Plattformen ausgelassen wurden. My Nintendo News weist nun jedoch darauf hin, dass einer der Mitarbeiter des Publishers über LinkedIn bekannt gegeben hat, dass das Spiel ebenfalls für die Switch erscheint, ohne Switch 2 zu erwähnen. Nur eine Zeile weiter unten steht jedoch, dass es auch ein "Unannonknown"-Spiel in Arbeit gibt, das 2026 für die Switch 2 erscheinen wird und sehr wohl die Fortsetzung von Bloodstained sein könnte.

Erst letzten Monat wurde bekannt gegeben, dass der Konami-Veteran Shutaro Iida, der bei ArtPlay an Bloodstained: The Scarlet Engagement arbeitete, leider an Krebs verstorben ist. Dies wird daher sein letztes Spiel sein, auch wenn er es selbst nie fertiggestellt haben konnte.