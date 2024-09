Blizzard plant, in zukünftigen Diablo IV-Erweiterungen zur Hölle zurückzukehren

HQ

In etwa einem Monat wird Blizzard uns alle zurück in das verdrehte Land von Sanctuary führen, um kopfüber in die Vessel of Hatred -Expansion von Diablo IV einzutauchen. Während wir uns die Erweiterung bereits mitten im Sommer angeschaut haben, in einer Vorschau könnt ihr sie lesen, haben wir uns kürzlich auch mit Blizzard getroffen, um über die erste große Neuerung des Action-RPGs zu plaudern.

Während eines Interviews mit Lead Designer Rex Dickson und Associate Game Director Brent Gibson haben wir uns erkundigt, was der Traumort oder das Traumbiom wäre, das sie nach der Ankunft des Dschungels von Nahantu ins Spiel integrieren könnten. Dickson erzählte uns:

"Ja, ich denke, ich erinnere mich aus dem Basisspiel sehr gut daran, dass ich in die Hölle ging, um gegen Lilith zu kämpfen, und ich denke, es ist immer interessant für mich, die Hölle zu durchblasen und dorthin zurückzukehren und mehr von dieser Welt zu sehen. Ich denke, wenn wir irgendwo hingehen würden, würde ich mich dafür entscheiden."

Gibson fügte hinzu, dass er seinen Traum bereits lebt. "Ja, ich glaube, ich erfülle mir gerade einen meiner Träume, denn ich war ein großer Diablo II-Spieler und ich wollte schon immer wissen, was sich unter der Zikkurat befindet, und die Tatsache, dass wir in der Lage waren, das, was sich unter der Zikkurat befindet, zu erkunden und tatsächlich einen eigenen Modus zu erstellen, wir nennen es die Kurast-Unterstadt. Ich denke, es war eine Art Traum, der wahr geworden ist, und endlich die Erfüllung dieser Kindheitstraum, dass es Klick machen und tiefer gehen wollte."

Wo möchten Sie Blizzard als nächstes in Diablo IV erkunden?