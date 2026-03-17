Blizzard erklärt, warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für Diablo IV s Warlock ist: "Die Klasse atmet den Kampf zwischen Himmel und Hell "

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Wir müssen nicht mehr lange warten, bis Diablo IV seine zweite Erweiterung in Form von Lord of Hatred erhält. Der nächste große DLC für das Spiel erscheint Ende April am 28. April und wird neben einer Vielzahl neuer Features, Orte, Gegner und das volle Programm auch 'offiziell' zwei neue Klassen eingeführt.

Das erste ist bereits für diejenigen verfügbar, die Lord of Hatred vorbestellt haben, da der Paladin spielbar ist und es schon seit einigen Monaten ist, aber sein offizieller Start ist technisch gesehen an die Erweiterung gebunden, in der der Warlock tatsächlich erscheinen wird.

Warum Lord of Hatred der perfekte Zeitpunkt ist, den Hexenmeister nach Diablo IV zu bringen, wurde uns in einem kürzlichen Interview mit Blizzard- und Diablo IV-Klassendesigner Bjorn Mikkelson gesagt, dass es einfach keinen besseren Zeitpunkt für den Charakterarchetyp gibt.

"Der Hexenmeister passt wirklich gut zu dieser Erweiterung, weil wir ihn auch zusammen mit dem Paladin starten. Die Klasse lebt und atmet den berüchtigten ewigen Kampf zwischen Himmel und Hölle. Diese Dualität ist ein großer Teil der Expansion; Es ist wirklich cool, dass diese Doppelklassen gegeneinander spielen. Und da dies Diablos 30-jähriges Jubiläum ist, passt der Hexenmeister auch wirklich gut. Wenn man an ein Dämonenspiel denkt, was ist so typisch wie die Dämonenbeschwörungsklasse? Es ist irgendwie so, als hätte Diablo alles in einer Klasse zusammengefasst."

Für mehr vom Warlock könnt ihr unsere jüngsten Gedanken zur Klasse lesen, nachdem wir während eines kürzlichen Besuchs im Hauptquartier von Blizzard mit der Figur experimentiert haben.