Blasphemous II 's kostenloser und kostenpflichtiger DLC erklärt, und ein unerwartetes Crossover wurde angekündigt

Blasphemous II erhält am 31. Oktober seine kostenpflichtige Erweiterung Mea Culpa.

The Game Kitchen hat das Erscheinungsdatum für den DLC bekanntgegeben, der zusammen mit einem kostenlosen Update veröffentlicht wird.

Dieses Update beinhaltet New Game+, die Erweiterung bestehender Zonen, neue Fähigkeiten, Gegner und Gebete, neue Argentumbrettfiguren sowie Verbesserungen der Lebensqualität.

All das wird kostenlos sein. In der Zwischenzeit wird die kostenpflichtige Erweiterung zwei neue große Gebiete, zwei neue Bosse, vier neue Quests sowie neue Abbleities und sogar ein alternatives Ende für den Büßer haben.

Von Sevilla nach (Neo) Barcelona: Blaspheomus II erscheint in Altered Alma

Das sind noch nicht alle blasphemischen Nachrichten, die wir heute haben. Altered Alma, ein Metroidvania, das in einer Cyberpunk-Version von Barcelona spielt, hat eine äußerst erfolgreiche Kickstarter-Kampagne hinter sich.

Als Überraschung für Unterstützer und alle Spieler wird Altered Almas Entwickler 2Awesome Studio mit The Game Kitchen für ein Crossover zusammenarbeiten.

Es wird in Form eines DLCs für Altered Alma mit dem Titel Neon & Miracle sein, in dem Jackelyne, die Protagonistin von Altered Alma, ein mächtiges Gerät namens Schmelztiegel verwenden wird, um ein Portal zum albtraumhaften Land Cvstodia aus Blasphemous zu öffnen.

Als die Dimensionen aufeinanderprallen, wird The Penitent One im Neo-Barcelona gefangen und die Spieler nehmen an Parkour-Herausforderern in einer digitalen Landschaft teil, um das Gerät zu reparieren.

Dieser Neon & Miracle DLC wird nach der Veröffentlichung des Spiels für alle Spieler kostenlos sein. Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum, aber das Studio hat eine Finanzierung von über 210.000 € erreicht.