Altered Alma übertrifft sein Kickstarter-Ziel in 6 Stunden

Während die AAA-Welt nach dem katastrophalen Start von Concord und seiner Schließung weniger als zwei Wochen später erschüttert ist, ruhen die Hoffnungen der Spieler wieder auf innovativen und interessanten Indie-Projekten. Und 2Awesome Studios scheint eine gute Zukunft vor sich zu haben, wenn man bedenkt, wie positiv die Enthüllung von Altered Soul aufgenommen wurde.

Dieser 2D-Action-Metroidvania-Titel spielt in einer farbenfrohen, neonbeleuchteten futuristischen Vision von Neo-Barcelona, in der Kampfelemente mit Strategie durchsetzt sind. Der Titel wurde von den Branchenveteranen Antony Johnston (Resident Evil Village, Dead Space) und Emma Beeby (Tails of Iron, Still Wakes the Deep) geschrieben. Zusammen mit dieser interessanten Prämisse, die auch die Verwaltung und den Aufbau von Beziehungen in der Besatzung eines Raumschiffs namens Esperanza im Stil von Mass Effect 2 beinhaltet, haben die Unterstützer das ursprüngliche Ziel von Altered Alma in seiner Kickstarter-Kampagne in weniger als sechs Stunden erreicht, seit es live ging.

Bisher ist nur die PC-Version bestätigt, aber ihr könnt einen Blick auf die Projektseite werfen und entscheiden, ob ihr sie unterstützen wollt oder nicht.

Klingt Altered Alma für Sie interessant?