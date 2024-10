Blasphemisch 3? "Im selben Jahr wie Half-Life 3", The Game Kitchen, das an "mehreren" spielenden und nicht-spielenden blasphemischen Dingen arbeitet

HQ

Blasphemous bekommt bald eine ganze Reihe von Inhalten: Das erste Blasphemous erscheint bald für Android und iOS mit Touch-Steuerung, und Blasphemous 2 erhält dieses Halloween sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige DLCs. Aber was ist mit Blasphemous 3?

Zurück auf dem IndieDevDay 2024 in Barcelona hat uns der Direktor von The Game Kitchen Studio, Mauricio García, den Scoop gegeben, auf den ihr gewartet habt: Blasphemous 3 "erscheint im selben Jahr, in dem Half-Life 3 erscheint." Olé!

Spaß beiseite, García hat uns erzählt, dass in Zukunft noch mehr Dinge in das Blasphemous-Universum kommen werden. "Wir arbeiten an mehreren Dingen im Universum von Blasphemous und wir werden in den kommenden Monaten mehr darüber erzählen."

Blasphemisch könnte sich in Zukunft auf andere Medien ausweiten

Könnten einige dieser Dinge nichts mit Spielen zu tun haben, fragten wir uns? "Nun, es ist ein Brettspiel in der Mache, das bereits von den Leuten, die es machen, angeteasert wurde, und ja, es gibt Dinge, die nicht mit Spielen zu tun haben, ja", sagte Mauricio uns.

Um ehrlich zu sein, würden wir uns über eine animierte TV-Serie freuen, die auf Blasphemous basiert, ähnlich wie die Castlevania-Serie von Netflix. Was Blasphemous: The Board Game betrifft, so wurde es Anfang des Jahres von Ludus Magnus Studio angekündigt.

Unser vollständiges Interview mit Mauricio García, dem CEO von The Game Kitchen, über alles, was mit Blashpemous zu tun hat, könnt ihr euch unten ansehen (einschließlich eines Cameo-Auftritts eines Crisanta!).