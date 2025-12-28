Black Myth: Wukong ließ den chinesischen Tourismus explodieren.

HQ

Die Tatsache, dass erfolgreiche Spiele, die auf realen Orten basieren, Menschen dazu bringen, sie besuchen zu wollen, ist nichts Neues. In den letzten Jahren haben wir gesehen, wie Irland auf der Welle von Assassin's Creed: Valhalla reitet, der US-Bundesstaat Montana nach Far Cry 5 in den Tourismus investiert und China versucht, nach Black Myth: Wukong internationale Besucher anzuziehen.

Nun berichtet Automaton, dass China auf der China Game Industry Annual Conference bestätigt hat, dass sich letztere Investition ausgezahlt hat. Insgesamt ist die Zahl der Besucher in Shanxi (wo das Abenteuer spielt) in nur einem Jahr um erstaunliche 3178 % gestiegen – was eindeutig beweist, dass Videospiele eine phänomenale Möglichkeit sein können, Menschen zu Orten im echten Leben zu bewegen, die sie bisher nur digital interpretiert gesehen haben.

Wollten Sie jemals einen echten Ort sehen, den Sie bisher nur in Videospielen gesehen haben?