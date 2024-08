China beginnt mit der Förderung des internationalen Tourismus dank Black Myth: Wukong

HQ

Wenn du zu den mehr als zehn Millionen Spielern gehörst, die das epische Black Myth: Wukong bereits genießen, bist du wahrscheinlich von der detaillierten Szenerie im ARPG von Game Science zwischen den Bosskämpfen in dieser neuen Reise in den Westen fasziniert gewesen. Und da das Spiel bereits als weltweiter Hit gilt, ist es kein Wunder, dass China alle Register zieht, um Wukong so hoch wie möglich auf dem Berg zu halten und gleichzeitig mehr Menschen zu ermutigen, in die Geschichte und Kultur des Landes einzutauchen.

Das ist es, was das Guizhou Provincial Culture and Tourism Bureau im Sinn hat, das dafür verantwortlich ist, einige der natürlichen und architektonischen Wunder in dieser Region im Landesinneren Chinas für Ausländer bekannt zu machen. Sie haben einen ausführlichen Beitrag über X veröffentlicht, in dem sie einige der Einstellungen von Black Myth: Wukong beschreiben und sie direkt mit ihren realen Standorten in Verbindung bringen, begleitet von schönen Fotos.

Unnötig zu erwähnen, dass wir von nun an viel mehr daran interessiert sind, diese abgelegenere Region Asiens zu besuchen, nachdem wir Black Myth: Wukong gespielt haben. Hättest du Lust auf eine Sightseeing-Tour durch die realen Schauplätze des Spiels?