Black Myth: Wukong hat Berichten zufolge über 30 Millionen Exemplare verkauft

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Es ist kein Geheimnis, dass Black Myth: Wukong von Game Science ein riesiger Erfolg ist. Das Spiel erhielt bei seiner Veröffentlichung hervorragende Kritiken und verkaufte sich innerhalb kürzester Zeit in Unmengen; kürzlich wurde ein weiterer wichtiger Meilenstein erreicht.

In einem Bericht des Zentralkomitees der Kommunistischen Jugendliga Chinas wird kurz erwähnt, dass Black Myth: Wukong über 30 Millionen verkaufte Exemplare hat und dass über die Hälfte dieser verkauften Exemplare aus westlichen Zielgruppen stammt.

Wir haben noch nichts direkt von Game Science gehört, aber diese Zahl legt nahe, dass Black Myth: Wukong seit den letzten Verkaufszahlen im Februar 2025 weitere fünf Millionen Exemplare verkauft hat.

Hast du schon Black Myth: Wukong gespielt? Wenn nicht, verpass nicht unsere ausführliche Rezension.