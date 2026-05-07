Bioshock 4 Entwicklung "viel Zeit verschwendet", reflektiert Take-Two CEO

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Wenn du an Spiele denkst, die unglaublich lange gebraucht haben, um herauszukommen, denkst du wahrscheinlich an etwas wie Beyond Good & Evil 2 oder Grand Theft Auto VI. Allerdings haben wir vor 13 Jahren zuletzt ein Bioshock-Spiel bekommen, und es scheint, als wären wir dem neuen Titel, der 2019 angekündigt wurde, nicht näher gekommen.

Im Gespräch mit Game File (über GamesRadar+) äußerte Take-Two-CEO Strauss Zelnick, dass er "tief enttäuscht" über die Verzögerungen sei, die wir bei Bioshock 4 gesehen haben. "Ich denke, im Nachhinein haben wir viel Zeit und Geld damit verschwendet, kreativen Gattungen nachzujagen, die sich als Sackgassen herausstellten... Bei großen Teamaktivitäten kann man nicht unbedingt vorhersagen, wie es sein wird, bis alles zusammenkommt oder beginnt, und das kann eine Weile dauern und sehr kostspielig sein", erklärte er.

Die letzten bedeutenden Details, die wir über Bioshock 4 gesehen haben, wurden gegen Ende letzten Jahres enthüllt, obwohl diese nicht aus offiziellen Quellen stammen, sondern stattdessen über Leaks untersucht haben, was der Bösewicht und Held des Spiels sein könnte. Wir sind sieben Jahre nach dieser ersten offiziellen Bestätigung, und es scheint, als müssten wir noch Jahre warten, bis etwas Substanzielleres auf uns zukommt.