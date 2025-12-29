Bericht: Bioshock 4 Held, Schurke und Details zum Setting enthüllt

HQ

Bioshock 4 beginnt, ein bisschen wie Beyond Good & Evil 2 oder sogar Half-Life 3 zu werden. Ein Spiel, das eine eingefleischte Fangemeinde hat, das aber scheinbar im Entwicklungs-Limbo feststeckt, sodass es sich nur wie Selbsttäuschung anfühlt, sich über eine mögliche Veröffentlichung zu freuen. Dennoch sind wir immer auf der Suche nach weiteren Details zu Cloud Chamber und 2Ks Rückkehr zu Bioshock, und jetzt könnten wir einige bedeutende neue Informationen haben.

In einem Bericht von MP1st zusammengefasst, erhalten wir einen Einblick in mehr Details zum Setting, zu den Charakteren, Kräften und mehr, die in Bioshock 4 enthalten sein könnten. Der Bösewicht wird offenbar eine ähnlich wichtige Figur an der Spitze der Schneelandschaftsstadt sein, die wir in Bioshock 4 erkunden werden, da er offenbar in eindrucksvollen goldenen Statuen dargestellt ist, die in einigen Kunstwerken und Bildern des Spiels zu finden sind. Mit den Details auf der Statue und ihrer offensichtlichen Bedeutung sieht es so aus, als könnte dies der Typ sein, den wir zu Fall bringen.

Der Held des Spiels hingegen ist auf einigen Bildern zu sehen, die Assets als Maßstabsreferenz zeigen. Die Figur trägt einen grauen Anzug und eine Krawatte, was dem Aussehen entspricht, das wir von einem Bioshock-Spiel erwarten würden, aber auch etwas Winterkühle hinzufügt. Natürlich müssen wir anmerken, dass dieser angebliche Held und Bösewicht nicht bestätigt sind, und das alles könnte für die endgültige Veröffentlichung des Spiels geändert werden.

Es gibt jedoch weitere interessante Details aus diesem Bericht, darunter die scheinbare Rückkehr von ADAM-Substanzen, die den Nutzern übermenschliche Fähigkeiten verleihen, aber mit der Zeit schnell süchtig machen. Es gibt auch viel Fokus auf das extreme Wetter des Settings, wobei Schnee und Kälte wichtige Mechaniken in Bioshock 4 hervorbringen.

Während die Gerüchte um Bioshock 4 weiter kursieren, hoffen wir, dass wir bald etwas von Take-Two hören können, das nicht nur eine Bestätigung ist, dass das Spiel noch in Arbeit ist. Anfang des Jahres sprachen wir mit der Hauptdarstellerin von South of Midnight über ein Projekt, das verdächtig nach Bioshock 4 klang, daher häufen sich weitere Beweise.