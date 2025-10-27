Bill Skarsgård zögerte anfangs etwas, Pennywise noch einmal zu spielen

HQ

Derry heißt uns wieder willkommen, und zusammen mit Andy und Barbara Muschietti ist die charmante amerikanische Kleinstadt HBO zurückgekehrt. HBO und das Team konzentrieren sich nun darauf, den wahren Ursprung von Pennywise zu erzählen - dem schrecklichen Wesen aus dem Weltraum, das auf unserem Planeten abgestürzt ist.

Doch die beiden Schöpfer stießen zunächst auf einige frühe Produktionsprobleme, als Bill Skarsgård, der Schauspieler, der Pennywise in den beiden vorherigen Filmen zum Leben erweckte, zunächst zögerte, als er gebeten wurde, seine Rolle wieder aufzunehmen. Der Grund? Er hatte einfach nicht das Gefühl, dass es viel Neues oder Unerforschtes an Pennywise gab, in das er sich vertiefen konnte. Auch die Tatsache, dass Bill in letzter Zeit viele "dunklere" Charaktere gespielt hat, war ein weiterer Faktor.

In einem Interview erklärt Andy Muschietti:

"Er hat am Anfang etwas gezögert, es noch einmal zu spielen, weil er etwas ist, was er in der Vergangenheit getan hat. Zu diesem Zeitpunkt, als wir anfingen, über die Serie als etwas Reales und Greifbares zu sprechen, hatte er viele sehr düstere Charaktere gespielt, und er zögerte ein wenig, noch einmal darauf einzugehen.

Denn für jemanden, der seine Arbeit und seine Kunst so ernst nimmt wie er, fordert es natürlich einen Tribut, lange Zeit in den Köpfen dieser Figuren zu leben. So war er am Anfang etwas zögerlich – und dann hat sich etwas verändert. Ich vermute, dass wir wieder anfingen, uns damit befassten und über alle Vorzüge dieser neuen Geschichte diskutierten, und er beschloss, es zu tun."

Barbara Muschietti beschreibt, wie sie beide in der neuen Serie tiefer in die Figur und seine Verbindung zu Derry eintauchen wollten. Das war ein Pitch, den Bill anscheinend für gut genug hielt und all die Dinge übersprang, die in den IT-Filmen behandelt wurden.

