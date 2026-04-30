Bilbao Basket gewinnt zum zweiten Mal in Folge den FIBA Europe Cup

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Bilbao Basket (aus Sponsorengründen Surne Bilbao) wurde zum zweiten Mal in Folge im FIBA Europe Cup gekrönt, besiegte PAOK Athen (PAOK Mateco) mit einem Gesamtergebnis von 162:153, nachdem sie das Hinspiel mit 79:73 verloren hatten, aber das Rückspiel mit 74:89 dominierten, das in Bilbao mit 10.000 lokalen Fans und 600 griechischen Fans stattfand.

Auf dem Weg ins Finale besiegte Bilbao das ungarische Team Falco Szombathely und PAOK besiegte das spanische Team UCAM Murcia. Dieser Wettbewerb wurde vor zehn Jahren ins Leben gerufen und ersetzte die FIBA EuroChallenge, und wurde zuvor von zwei deutschen Teams, Fraport Skyliners und Ninner Chemnitz, gewonnen; ein polnisches Team, Anwil Włocławek; ein türkisches Team, Bahçeşehir Koleji; ein israelisches Team, Ironi Nes Ziona; ein französisches Team, Nanterre 92; und zwei italienische Teams, Dinamo Sassari und Reyer Venezia.

Es ist der zweite Titel in Folge für Bilbao in diesem zweitklassigen jährlichen Basketballwettbewerb, praktisch die dritte nach der Euroleague, die außerhalb der FIBA operiert – zumindest bevor die NBA Europe auftaucht und das gesamte europäische Basketball-Ökosystem erneut verändert...