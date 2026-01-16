Neue Neuigkeiten zur zukünftigen NBA Europe: Teams, Städte und Finanzierung

HQ

Orlando Magic besiegten die Memphis Grizzlies zur Freude der Tausenden von Fans in der Uber Arena in Berlin, Fans der Berliner Franz und Moritz Wagner, mit 118:111. Es war Teil von zwei internationalen Spielen der NBA-regulären Saison: Am Sonntag, den 18. Januar, treffen sie erneut in London aufeinander, wobei die Grizzlies als lokale Mannschaft agieren.

NBA-Manager nutzten die internationalen Spiele, um Treffen bezüglich der zukünftigen NBA Europe zu arrangieren, und NBA-Kommissar Adam Silver "ist weiterhin enorm begeistert davon", obwohl er in seiner Pressekonferenz am Donnerstag kein konkretes Update gab.

"Wir treffen uns mit Clubs, die an unserer Liga teilnehmen möchten. Wir führen Gespräche mit anderen potenziellen Interessengruppen, darunter Medienunternehmen, die darüber berichten möchten, potenzielle Medienpartner und traditionelle Sponsoren, die mit uns an der Liga zusammenarbeiten möchten. Wir prüfen die Möglichkeit, die Arena-Infrastruktur nicht nur hier in Deutschland, sondern auf dem gesamten Kontinent auszubauen", sagte Silver und fügte hinzu, dass sie dabei mit FIBA zusammenarbeiten.

Der Kommissar lobte außerdem, dass Basketball offenbar "derzeit der am schnellsten wachsende Sport in Deutschland" sei, und verwies auf die jüngsten Siege der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2023 und EuroBasket 2025.

Die potenziellen Teams der NBA Europe

Während die NBA daran arbeitet, die neue Liga im Oktober 2027 zu starten, müssen sie zunächst neue Teams schaffen, denn bisher sind die meisten größeren Basketballvereine Europas der EuroLeague treu geblieben, darunter auch Barcelona.

Der aktuelle Plan sieht vor, eine Mischung aus neuen Teams und bestehenden Teams zu haben, mit 12 festen Plätzen und vier verfügbaren Plätzen in der Qualifikation, wobei mindestens eines aus den folgenden Städten stammt:



London (UK)



Manchester (UK)



Paris (Frankreich)



Lyon (Frankreich)



Madrid (Spanien)



Barcelona (Spanien)



Rom (Italien)



Mailand (Italien)



München (Deutschland)



Berlin (Deutschland)



Athen (Griechenland)



Türkei (Istanbul)



In dieser Liga würde die Finanzierung zumindest anfangs von den Mitgliedsvereinen der Liga kommen, und Silver warnt, dass "wie bei jedem Start-up" die Teilnehmer die Investoren sein würden und es Zeit brauchen würde, bis die Investition zurückgezahlt wird, besonders in Städten, in denen neue Arenen gebaut werden sollten.

"Ich denke, wenn wir diese neue Liga erfolgreich starten würden, wird es eine Weile dauern, bis sie ein tragfähiges kommerzielles Unternehmen ist. Ich denke, alle Teilnehmer erkennen, dass dies nicht für diejenigen ist, die eine kurzfristige Perspektive haben", fügte Silver hinzu.

