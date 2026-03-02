Biden warnt, dass Trump bevorstehende Zwischenwahlen "stehlen" könnte

HQ

Der ehemalige US-Präsident Joe Biden hat gewarnt, dass sein Nachfolger Donald Trump versuchen wird, die bevorstehenden Zwischenwahlen zu "stehlen". In South Carolina während einer Zeremonie zu Ehren seines lebenslangen politischen Lebens sagte Biden, Trump errichte Wahlbarrieren, weil er "weiß, dass er deine Stimme nicht gewinnen kann".

Biden bezeichnete das aktuelle politische Klima als "dunkle Tage" für das Land und belebte einen Ausdruck aus seinem Wahlkampf 2020 wieder, indem er den Moment als ein weiteres Kapitel im "Kampf um die Seele dieser Nation" bezeichnete. Er forderte die Amerikaner auf, "zu erscheinen und zu wählen", und argumentierte, dass die Wahlbeteiligung der stärkste Schutz für demokratische Macht sei.

Die Rede markierte einen von Bidens seltenen öffentlichen Auftritten seit seinem Ausscheiden aus dem Amt. Er kritisierte auch Trumps jüngste Rede zur Lage der Nation und die Einwanderungspolitik und verwies auf Umfragen, die die Zustimmungswerte des Präsidenten auf historischen Tiefständen zeigen. Biden, die während des Wahlkampfs 2024 zurücktrat und Kamala Harris unterstützte, sah letztlich, wie Trump nach ihrem Sieg bei der Hauptwahl ins Weiße Haus zurückkehrte...