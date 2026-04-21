Beyond Good & Evil 2 ist noch am Leben: Ubisoft hat eine Vielzahl von Stellenangeboten für Spezialistenrollen im langjährigen Projekt ausgeschrieben

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Es mag etwas defätistisch klingen, aber wenn du mich gestern nach Beyond Good & Evil 2 gefragt hättest, hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, dass ich nur auf die Bestätigung von Ubisoft warte (das in letzter Zeit viele schwere Zeiten durchgemacht hat), dass das Projekt stillschweigend eingestellt wurde. Es stellt sich heraus, dass es genau das Gegenteil ist.

Die Creative Director von Beyond Good & Evil 2 bei Ubisoft Montpellier, Fawzi Mesmar, hat heute eine Nachricht veröffentlicht, in der sie die Entwickler einlädt, sich auf eine der zahlreichen freien Stellen im Studio zu bewerben, um an dem Projekt mitzuarbeiten. Und das sind nicht wirklich Junior-Rollen, sondern vielmehr Senior Gameplay Animator, Technical Director of Level Design, Gameplay Animation Director, erfahrener Echtzeit-VFX-Künstler, Senior Network Programmer, Senior Technical Sound Designer, Teamleiter für Charaktere und Senior Game Designer. Alles mittlere bis leitende Positionen, die durchaus von einigen der Veteranen besetzt werden könnten, die in den letzten Wochen ihre Jobs bei anderen Unternehmen verloren haben. Wenn das deine Situation ist oder du glaubst, die richtigen Fähigkeiten zu haben, kannst du die Stellen hier ansehen und dich bewerben.

Jedenfalls ist es überraschend, dass ein Projekt, das bereits so viel Geld gekostet hat und zweifellos noch weit vom Start entfernt ist, weiterhin die Unterstützung des Unternehmens genießt. Es scheint, dass wir BG&E2 doch in Zukunft sehen könnten.