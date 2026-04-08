Beth und Summer kämpfen auf einer Couch im Trailer zu Rick and Morty Staffel 9

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Rick and Morty Staffel 9 startet offiziell im Mai. Es überrascht uns nicht, die erwachsene Zeichentrickserie für eine neunte Staffel zurückzusehen, da bestätigt ist, dass sie bis Staffel 12 läuft, aber es ist trotzdem schön, die seltsamen und verrückten Abenteuer des klügsten Wissenschaftlers der Welt und seines Enkels wieder auf unseren Bildschirmen zu sehen.

Die Stimmung im Trailer der neunten Staffel erinnert offenbar an alte Rick and Morty, denn die Serie bietet uns viele seltsame, anthologieartige Abenteuer, die uns ein Gefühl dafür vermitteln, wie tief und voller Fremdheit das Multiversum ist. Beth und Summer kämpfen um Hausmöbel, Rick and Morty besuchen einen Yogakurs. Jerry ist wie immer da. Das ist klassisches Zeug.

Die Serie feiert am 25. Mai auf HBO Max in ganz Europa Premiere, und wir sind sicher, dass es zwischen all den Spaß- und Weltraumabenteuern auch einige ernstere Hauptgeschichten geben wird. Wir müssen abwarten, bis nächsten Monat Rick and Morty Staffel 9 erscheint.