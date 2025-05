Es wird gemunkelt, dass sich Injustice 3 in der Entwicklung befindet

HQ

Nach jahrelangen Spekulationen scheint es endlich soweit zu sein: Injustice 3 ist auf dem Weg. Nach mehreren gescheiterten Unternehmungen - darunter das kostspielige MultiVersus, das Berichten zufolge über 100 Millionen US-Dollar verlor - scheint WB Games zu einem bewährten Erfolg zurückzukehren: der Injustice-Serie. Dies geht aus einem Data-Miner hervor, der als MultiverSusie bekannt ist.

Serienschöpfer Ed Boon hat bereits angedeutet, dass ein dritter Teil nicht vom Tisch ist, aber die Fans haben sicherlich geduldig gewartet - es ist jetzt acht Jahre her, dass wir das letzte Mal Superhelden in Injustice 2 aufeinandertreffen sahen. Alles, was wir jetzt tun können, ist zu hoffen und Daumen und Zehen zu drücken, dass sich dieses Gerücht als wahr herausstellt.

Willst du ein neues Injustice-Spiel?