Bericht: Wildlight Entertainment hatte Pläne für eine Highguard Einzelspieler-Geschichte

HQ

Wenn heutzutage noch etwas Erfolg hat, muss es natürlich ein Franchise sein. Es lohnt sich wahrscheinlich, sich im Voraus vorzubereiten, was die Entwickler von Wildlight Entertainment Berichten zufolge vor der Veröffentlichung von Highguard getan haben. Natürlich hatten sie nicht erwartet, dass die Dinge so laufen würden, wie sie es taten, da die Finanzierung gestrichen wurde und der Großteil des Teams nur wenige Wochen nach dem Start entlassen wurde.

Laut einem neuen Bericht von Jason Schreier von Bloomberg war das Team von Wildlight "ungeduldig", ein Einzelspieler-Story-Spiel zu schaffen, das in der Welt von Highguard spielt. Es wurde damit verglichen, wie Titanfall alle mit seinem Mehrspielermodus begeisterte, und mit der Fortsetzung brachte sie auch eine gut bewertete Einzelspieler-Kampagne ein.

Leider sollte das nicht sein. Schreier sagt, dass jetzt etwa 20 Leute an dem Spiel arbeiten, wo früher ein Team von 100 Personen bei Wildlight war. Tencent, der geheime Unterstützer des Spiels, hat die Finanzierung zurückgezogen, da Highguard die Spielerbindungskennzahlen nicht erfüllt hat.

Es gab mehrere Faktoren, die zum Niedergang von Highguard führten, aber es scheint, dass die Hauptbotschaft, die die Spieler mitnehmen werden, ist, dass neue Live-Service-Veröffentlichungen erneut die unglaublich hohen Anforderungen des gesättigten Marktes nicht erfüllen.