Bericht: Top-Führungskräfte bei Cloud Imperium Games entlassen

Erst letzten Monat haben wir darüber gesprochen, dass Cloud Imperium Games, der Entwickler hinter Star Citizen und Squadron 42, seine Mitarbeiter entlassen hat. Jetzt haben wir einen weiteren Bericht, in dem behauptet wird, dass mehr Menschen entlassen wurden.

Diesmal ist es die Spitze des Baumes, die beschnitten wurde, denn Insider Gaming berichtet, dass mehrere Top-Führungskräfte entlassen wurden, während andere Top-Leute in andere Positionen innerhalb des Unternehmens versetzt wurden.

Mindestens drei Führungskräfte mit einer kombinierten Erfahrung von rund 25 Jahren wurden entlassen. In einer internen Ankündigung von Cloud Imperium-Chef Chris Roberts hieß es Berichten zufolge: "Um diesen Laserfokus [auf die Veröffentlichung von SQ42 und Star Citizen 1.0] zu erreichen, ist es wichtiger denn je, sicherzustellen, dass wir leistungsstarke und effiziente Teams haben, die im gesamten Unternehmen arbeiten. Um dies zu erreichen, musste ich die Struktur unserer Teams von der Spitze des Unternehmens nach unten ändern, um sicherzustellen, dass wir die richtigen Leute in den richtigen Rollen haben und so viel wie möglich persönlich arbeiten."

Wir müssen sehen, ob diese großen Änderungen CIG in Zukunft helfen können, die Fristen einzuhalten. Wie wir wissen, wird ständig an Star Citizen gearbeitet, und Squadron 42 scheint ein unglaublich ehrgeiziges Story-Erlebnis zu werden, so dass der Entwickler alle Hände voll zu tun hat.