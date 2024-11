Star Citizen Entwickler Cloud Imperium Games sieht weitere Entlassungen

HQ

Wieder einmal dominieren Entlassungen den Nachrichtenzyklus, denn es scheint, dass Cloud Imperium Games, das Studio hinter Star Citizen und seinem kommenden narrativen Spin-off Squadron 42, einige weitere Mitarbeiter entlassen hat.

Laut einem ehemaligen Mitarbeiter (via Insider Gaming) wurden die Mitarbeiter, nachdem sie im Vorfeld der Citizencon "bis auf die Knochen" gearbeitet wurden, ohne Dank entlassen. Eine formelle Ankündigung wird in Kürze erwartet.

Eine Quelle, die mit Insider Gaming sprach, glaubt, dass die Anzahl der entlassenen Mitarbeiter am Ende bei etwa einem Dutzend liegen würde, was 1 % der Belegschaft von CIG entspricht. Zum Zeitpunkt des Schreibens haben wir jedoch keine spezifischen Zahlen, so dass das Endergebnis höher oder vielleicht niedriger sein könnte.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Cloud Imperium Games in diesem Jahr Entlassungen erlebt. Anfang des Jahres entließ Cloud Imperium Games rund 100 Mitarbeiter, die in den Büros in LA und Austin arbeiteten.