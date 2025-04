Bericht: "Switch 2 Edition"-Spiele enthalten nur eine Standard-Switch-Cartridge plus einen Download-Code

HQ

Für diejenigen, die gehofft hatten, dass die Switch 2 Edition-Spiele mit einer einzigartigen Cartridge geliefert werden würden, wird diese Nachricht wahrscheinlich eine große Enttäuschung sein - vor allem für alle, die sich Sorgen um die Erhaltung des Spiels für die Zukunft machen.

Nintendo hat nun klargestellt, dass die Spiele der Switch 2 Edition nur eine standardmäßige Old-School-Switch-Cartridge enthalten werden. Es wird aber auch ein Download-Code enthalten sein, der den Zugriff auf das Switch 2-Upgrade des Spiels ermöglicht.

Dies führt unbestreitbar dazu, dass sich die ganze Idee, physische Versionen der Switch 2 Edition-Spiele zu kaufen, ziemlich sinnlos anfühlt - es sei denn, alle aktualisierten Daten sind bereits in der Box enthalten (was nicht der Fall zu sein scheint). Einige der Titel, von denen bestätigt wurde, dass sie davon betroffen sind, sind: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Kirby and the Forgotten Land und Metroid Prime 4: Beyond.

Was hältst du davon, dass Switch 2-Upgrades nur digital erhältlich sind?