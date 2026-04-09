Bericht: GM plant ein Comeback für den Chevrolet Camaro

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Ein neuer Bericht von Automotive News legt nahe, dass General Motors aktiv ein Comeback für sein ikonisches Muscle-Car plant, was möglicherweise die Rückkehr eines der bekanntesten Markennamen nur wenige Jahre nach seiner Einstellung markiert.

Offenbar arbeitet Chevrolet an einer Camaro-Generation der siebten Generation, obwohl dies noch nicht offiziell bestätigt wurde. Es wird erwartet, dass das Auto seine grundlegende Architektur mit der nächsten Generation des Cadillac CT5 teilt, zusammen mit einer neuen Buick-Limousine, was auf eine umfassendere Initiative von GM hinweist, traditionelle Fahrzeuge wieder in sein Sortiment aufzunehmen.

Das Timing beginnt sich zu schärfen. Diese Berichte deuten darauf hin, dass die Produktion bereits im Herbst 2027 beginnen könnte, wobei das neue Modell voraussichtlich als Modelljahr 2028 erscheinen wird.

Das würde eine relativ schnelle Umlaufzeit bedeuten. Der vorherige Camaro stellte die Produktion 2023 nach rückläufigen Verkaufszahlen ein, sodass Chevrolet erstmals seit Jahren keinen direkten Konkurrenten zu Autos wie dem Ford Mustang hatte.