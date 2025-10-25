South of Midnight Schauspielerin spielte die Hauptrolle in einem abgesagten 2K-Spiel, das sich sicher wie Bioshock 4 anhört

HQ

Wo ist Bioshock 4 ? Das ist eine Frage, die sich viele von uns seit Jahren stellen. Es gab so gut wie keine offiziellen Informationen über das Spiel, nur Leaks und Gerüchte weckten das Interesse von Fans auf der ganzen Welt.

Im Jahr 2021 gab es Gerüchte, dass das Spiel in der Antarktis angesiedelt sein sollte, wobei dem EntwicklerCloud Chamber die nötige Zeit und die nötigen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden sollten, um ein Projekt zu entwickeln, das den Standards der Serie gerecht werden könnte. Damals gab es sogar Gerüchte, dass wir das Spiel im Jahr 2022 sehen könnten, etwas, von dem wir heute wissen, dass es gelinde gesagt weit hergeholt war.

Seitdem ist die Geschichte die gleiche, mit jedem einzelnen Gerücht, das behauptet, dass sich das Projekt in der "Entwicklungshölle" befinde. Dies war die Situation im Jahr 2023, als ein Bericht herauskam, in dem behauptet wurde, dass die Arbeit an dem Spiel im Sommer 2022 neu gestartet wurde, eine neue Entwicklung, die sich im Jahr 2024 als weitere Wahrheit zu erweisen schien, als ein durchgesickertes Bild auftauchte, das angeblich aus einer Demo des Spiels aus dem Jahr 2021 stammte, bevor der Reset-Knopf gedrückt wurde.

Dann geht es weiter in den Sommer 2025, wenn ein weiterer Bericht darauf hinzudeuten scheint, dass sich das Spiel noch in der Entwicklungshölle befindet, da die neueste Variante eine Überprüfung nicht bestanden hat, was zu massiven Änderungen bei Cloud Chamber führte.

War Bioshock 4 also jemals in einem signifikanten Zustand? Anscheinend war es das auch. Kürzlich hatten wir den Luxus, mit South of Midnight Schauspielerin Adriyan Rae zu sprechen, um über das Spiel von Compulsion und ihre verdiente Nominierung für einen Golden Joystick zu sprechen. Im Rahmen dieses Interviews fragten wir, wie es war, zum ersten Mal an einem Videospiel zu arbeiten, worauf Rae uns mit einer Bombe überraschte.

"Weißt du, das ist lustig. Es ist nicht mein erstes. Es ist nicht meine erste Erfahrung. Es ist nur das erste, von dem die Leute wissen, weil ich an einem Spiel gearbeitet habe und es nie veröffentlicht wurde."

Natürlich mussten wir mehr wissen, da Rae dann tonnenweise Einblicke in ein Projekt gaben, das sich wirklich wie ein BioShock -Spiel anhört.

"Ich habe ein Spiel gemacht, und es war mit 2K Productions. Ich habe es 2021 gemacht, direkt nachdem ich bei Chicago Fire war. Das war das nächste, was ich tat. Und ich war dazwischen... Ja, 2021. Also habe ich das Spiel gemacht. Ich war das, der Assistent eines Bösewichts, wie der Kumpel, der all die Leute schlug und die ganze Drecksarbeit machte. Ich war diese Person. Ich konnte schweben. Ich hatte Telekinese. Ich habe mit Gegenständen geworfen und gekämpft und es hat so viel Spaß gemacht. Und dann einfach... Ich weiß nicht einmal, wie es heißt. Denn sie sagen dir nie, wie der Name ist, und ich habe nicht einmal, ich kann nicht einmal in meinen E-Mails zurückgehen, weil sie sich alle selbst zerstört haben. Also wie, selbst wenn... Selbst wenn jemand hinschaute, würde er sagen: 'Nein, das ist nie wirklich passiert'. Sie könnten vielleicht beweisen, dass es nie passiert ist, aber ich weiß, dass ich dabei war."

Was denkst du, hört es sich so an, als ob Rae an der 2021er Version von Bioshock 4 gearbeitet hat oder hat 2K ein zusätzliches geheimes Projekt in Arbeit? Schaut euch das vollständige Interview mit Rae unten an, um mehr über South of Midnight zu erfahren und wie das Spiel göttliche Verbindungen zu ihr hat, und vergesst auch nicht, bei den Golden Joysticks für Rae zu stimmen.