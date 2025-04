Bereiten Sie sich darauf vor, im Mai mehr von Mafia: The Old Country zu sehen

HQ

Wir wissen, wann zwei der drei größten veröffentlichten Titel von Take-Two Interactive für 2025 erscheinen werden. Mafia: The Old Country erscheint diesen August, wenn wir den zuvor durchgesickerten Informationen zum Veröffentlichungsdatum Glauben schenken dürfen, während Borderlands 4 für Ende September aufbewahrt wird. Das große Fragezeichen ist immer noch Grand Theft Auto VI, aber das ist nicht das, worüber wir heute sprechen.

Es wurde gerade bestätigt, dass wir in ein paar Wochen viel mehr von Mafia: The Old Country lernen und sehen werden. Der Titel wird seinen Gameplay-Trailer vorstellen und dann bereits am 8. Mai am PAX East von einem Entwicklerpanel verfolgt werden, wobei der feste Zeitplan für beide 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr MESZ bzw. 19:00 Uhr BST / 20:00 Uhr MESZ ist.

Zweifellos werden wir hier eine feste Bestätigung über das Veröffentlichungsdatum und die Tatsache erhalten, dass wir diesen Sommer nach Sizilien reisen werden, um ein krimineller Oberherr zu werden.