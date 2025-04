Mafia: The Old Country startet im August

HQ

Die Veröffentlichungstermine für AAA-Titel sind in der Regel große Neuigkeiten, und oft gibt es kleine Events oder zumindest ausgefallene Trailer, um zu enthüllen, wann wir mit einem lang erwarteten Spiel beginnen können. Aber... Manchmal passiert es völlig unspektakulär.

Ein Beispiel dafür kommt von 2K Games, die ohne Vorwarnung die Steam-Seite für Mafia: The Old Country mit der Nachricht aktualisiert haben, dass es am 8. August für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X veröffentlicht wird. Da es sich offenbar um einen Irrtum handelte, wurde der Text schnell überarbeitet, doch bis dahin hatte unter anderem Gematsu Beweise gesichert.

Da es zurückgezogen wurde, hat Mafia: The Old Country technisch gesehen immer noch kein offizielles Datum, aber der Leak ist auf jeden Fall offiziell, und es deutet viel darauf hin, dass wir in weniger als vier Monaten die sizilianische Mafia in einer neuen, wahrscheinlich brutalen Geschichte spielen werden.