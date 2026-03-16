Bereiten Sie sich auf die zweite StaffelX-Men von '97 vor, indem Sie einen eigenen Prelude-Comic lesen

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Wir warten seit über zwei Jahren (bis sie startet) auf die zweite Staffel von X-Men '97, aber die gute Nachricht ist, dass die animierte Disney+-Serie dieses Jahr und schon irgendwann im Sommer zurückkehren wird. Es wurden bisher keine festen Termine genannt, aber wir wissen, dass die Show näher als weiter entfernt ist und dass in den kommenden Monaten weitere Informationen bekannt gegeben werden.

Woher wissen wir das, fragen Sie? Marvel hat bekannt gegeben, dass ein Prelude-Comic im Juni erscheinen wird, um die erste und zweite Staffel der Animationsserie miteinander zu verbinden. Der Comic ist einfach als M-Men '97: Season Two bekannt und bringt die Mutanten und Charaktere zurück, die du in der Serie lieben gelernt hast, die als Fortsetzung der beliebten 90er-Jahre-Serie dient, wobei diese Geschichte Erkundungen zu den größeren Handlungspunkten bietet, die die neuen Episoden behandeln werden.

Die Zusammenfassung fügt hinzu: "Der Aussterbetag ist vorbei, und eure Lieblings-X-Men sind in der Zeit verloren! Aus der X-Men-Serie von Marvel Animation '97 entspringend, folgen Sie den zurückgelassenen X-Men in einer Welt, die Mutanten jagt und hasst! Können sie überleben? Und wo – oder wann – sind die X-Men jetzt?! Kein X-Men-'97-Fan darf dieses Stück verpassen!"

Diese Serie wird eine fünfteilige Miniserie sein und bringt Steve Foxe als Autor und Salva Espin als Künstler zusammen, zwei Personen, die vor einigen Jahren tatsächlich den Prelude-Comic für die erste Staffel von X-Men '97 erschaffen haben.

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Das Cover des Comics können Sie unten sehen, und das offizielle Debütdatum ist für den 3. Juni festgelegt.