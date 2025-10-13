X-Men '97 kehrt im Sommer 2026 für seine zweite Saison zurück

HQ

Im Rahmen von New York Comic Con am Wochenende hatte Marvel Animation ein paar interessante Informationen zu teilen. Eine dieser Neuigkeiten drehte sich um X-Men '97, da die gefeierte Serie nach Jahren des Schweigens endlich ein Update erhielt.

Wir wissen jetzt, dass X-Men '97 bereits im Sommer 2026 zu Disney+ zurückkehren wird. Wir haben noch kein festes Datum im Kopf und es gibt keine Trailer oder Informationen zur Handlung, aber wir haben jetzt ein festes Datum, auf das sich Animationsfans freuen können.

Darüber hinaus wurde jedoch bei einem Panel während der NYCC (danke, Deadline) bestätigt, dass X-Men '97 schließlich für noch mehr Episoden zurückkehren wird, da eine dritte Staffel grünes Licht erhalten hat. Es wurden noch keine Termine dafür genannt, aber hoffentlich kann Marvel den Prozess rationalisieren und diese viel schneller als Staffel 2 aus der Tür bringen...