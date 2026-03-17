Bequemlichkeit tötet die Freude am Spielen

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Als ich kürzlich meinen Artikel über den Virtual Boy schrieb, holte ich meine alte, treue Maschine hervor, die freundlicherweise hochfuhr und ihre charakteristischen roten Grafiken zeigte. Ich habe gespielt, um mein Gedächtnis vor der Rezension des neuen Switch-Zubehörs aufzufrischen, und mich hauptsächlich auf Mario Clash und Wario Land konzentriert.

Nintendo fügt seinem Abonnementdienst schnell Klassiker hinzu.

Es sollte nur eine kurze Recherche sein, vor allem, da das Gerät unglaublich unergonomisch ist, aber ich habe tatsächlich stundenlang gespielt, wobei besonders Wario Land eine Herausforderung war. Obwohl beide Titel gute Spiele sind, gibt es bessere Spiele, mit denen man den Abend verbringen kann – warum habe ich mich also dafür begeistert? Ich habe eine Theorie.

Mir ist tatsächlich schon mal etwas Interessantes aufgefallen. Wenn ich eines der vielen klassischen Spiele auf der Switch und Switch 2 über Switch Online + Expansion Pack spiele, ist mein Engagement meist halbherzig. Ich kann jederzeit zwischen allen Spielen wechseln, und die Herausforderung ist weg, weil ich die Zeit zurückdrehen und Fehler rückgängig machen kann.

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Ich liebe Retro-Gaming und freue mich, die schönsten und unbekannteren Momente der Spielegeschichte erneut zu besuchen, um die Magie vergangener Zeiten zu erleben. Meine alten 16-Bit-Veteranen sind immer noch erfolgreich, und ab und zu kaufe ich ein neues, altes Spiel, das ich noch nicht gespielt habe. Ich liege oft im Bett und spiele, wenn ich Lust auf Retro habe, und ich kann stundenlang spielen, wenn ich die Kassetten benutze. Aber es sind nicht die Patronen, die das möglich machen.

Ich habe auch ein Mega Everdrive Pro, damit ich emulierte Titel abspielen kann, wenn ich keine Box öffnen, mich mit einer kaputten Cartridge herumschlagen oder ein Kickstarter-ROM kaufen möchte. Es ist außerdem eine Cartridge, die in jeder Hinsicht wie eine Mega Drive-Cartridge aussieht, aber Speicherstände und Ähnliches ermöglicht. Wenn ich Spiele aus diesen Spielen spiele, nutze ich diese Funktionen natürlich und plötzlich fühlt es sich weniger interessant und etwas schlafender an.

Es gibt viele Möglichkeiten, Save States auf dem Super Nintendo zu verwenden, wie zum Beispiel FXPAK Pro.

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Ihr seid kluge Leser (ihr lest doch Gamereactor, oder?) und könnt mir denken, worauf ich hinauswill, nämlich dass der Unterhaltungswert von Retro-Spielen etwas abnimmt, wenn man es zu einfach macht, darauf zuzugreifen und Speicherstände hinzuzufügen. Ich denke, das ist so, als würde man an einem Freitagabend Netflix starten und entscheiden, was man sehen möchte. Die Auswahl ist so umfangreich, was es schwieriger und etwas weniger fesselnd macht. Am Ende wählt man etwas spontan aus, während diejenigen von euch, die während der Videoverleih-Ära dabei waren, sich sicher daran erinnern werden, wie man seinen Film ausgesucht und nach Hause gegangen ist, nur um ihn dann fast zeremoniell zu genießen.

Speicherstände ihrerseits wurden als etwas beschrieben, das alte Spiele auch heute noch unterhaltsam macht. Daran ist etwas Wahres, aber sie nehmen auch den Unterhaltungswert. Alte Spiele waren nicht schwer, weil sie unmöglich zu besiegen waren; Sie waren herausfordernd, weil sie oft nur etwa eine Stunde dauerten. Wenn du die Herausforderung entfernst, bleibt nur ein Abenteuer, durch das du hast, ohne Herz und Seele hineinstecken zu müssen.

Wenn man gedankenlos Titel wie Mega Man, Castlevania oder Contra spielt, geht ihre Begeisterung und ihr Geist völlig verloren.

Das bedeutet oft, dass man brillante Spieldetails verpasst, wie zum Beispiel wie genial gestaltet die Bewegungen von Yellow Devil im ersten Mega Man sind, wenn das Biest sich durch den Raum bewegt. Es ist zwar darauf ausgelegt, relativ leicht zu besiegen, erfordert aber erstklassige Konzentration und Konzentration, gefolgt von einem Adrenalinschub und Endorphinen, wenn man Erfolg hat. Jeder, der Speicherstände verwendet und diese dadurch komplett eliminiert, wird nie ihre Größe verstehen.

Aus genau demselben Grund, warum die Titel von FromSoftware heute so beliebt sind. Das sind keine Spiele, die man halbherzig spielen kann; Du musst voll investiert sein. Niemand wird dir sagen, wohin du gehen sollst; Das musst du selbst herausfinden, und niemand wird dir sagen, wie du die Bosse besiegst, denn das musst du auch selbst herausfinden. Das Gefühl des Erfolgs ist euphorisch; Du fühlst dich kompetent und hast etwas Wertvolles erreicht.

Spiele wie (von links nach rechts) The Adventures of Bayou Billy, Fester's Quest, Ikari Warriors und Ghost 'n Goblins sind allesamt NES-Spiele, die meiner Meinung nach ohne Cheats unmöglich zu beenden sind.

Erkläre ich also den Krieg gegen Speicherstände? Nein, überhaupt nicht. Natürlich gibt es alte Spiele, die völlig unmöglich sind, nicht zuletzt Battletoads und Trojan, und diese erfordern wirklich die Möglichkeit, Speicherstände erneut spielen zu können, was mit solchen Hilfsmitteln kaum möglich ist. Außerdem sind alte Spiele eben das: alt, und es ist leicht, Fehler zu machen, sodass man Dinge verpasst und im schlimmsten Fall vielleicht gar nicht weiterkommt. Außerdem kannst du nicht speichern (und wenn doch, dann nur an ausgewählten Punkten, was zu langen Reisestrecken führt).

Während der NES-Ära wurden Spiele jedoch hauptsächlich für Kinder entwickelt; Ich war in dieser Zeit selbst ein Kind, und wir haben die Spiele nacheinander durchgespielt. Sie waren nicht so schwierig, aber wie gesagt, sie erfordern ein wenig emotionales Engagement. Die Mega Man-Reihe gilt oft als wahnsinnig schwierig, aber als Typ, der fast 50 ist, kann ich sie trotzdem problemlos durchspielen. Es liegt nicht daran, dass ich so ein verdammt guter Gamer bin (denn das bin ich wirklich nicht, außer vielleicht in Kampfspielen, in denen ich in der richtigen Gesellschaft meist ziemlich gut mithalten kann), sondern daran, dass ich sie viel gespielt und geübt habe.

Titel wie Ori and the Will of the Wisps, Hades II und Hollow Knight: Silksong sind im Grunde Retro-Spiele in neuer Form und wären ziemlich langweilig gewesen, wenn sie Speicherstände enthalten hätten.

Für mich, der oft Retro-Konsolen zur Schau gestellt hat und weiß, welche älteren Spiele ich auf der PlayStation 5, Switch 2 oder Xbox Series S/X spielen kann, bekomme ich bei jüngeren, aufstrebenden Spielern oft die Bestätigung, dass es sich um zeitlose Klassiker handelt. Sogar Kinder, die modernere Spiele gewohnt sind, werden oft begeistert, wenn ich ihnen eine Runde Eishockey auf dem NES, Sonic the Hedgehog auf dem Mega Drive oder Goof Troop auf dem Super Nintendo anbiete. Gute Spiele sind zeitlos, wenn man sie so spielt, wie sie beabsichtigt sind.

Wie gesagt, es gibt Spiele, die man ohne Save States einfach nicht genießen kann, aber was fast alle diese Titel gemeinsam haben, ist, dass sie selbst mit ihnen nicht besonders unterhaltsam sind – obwohl man sie zumindest durchspielen kann. Allerdings gibt es auch Genres, in denen Speicherstände tatsächlich einen Mehrwert bieten, und das betrifft hauptsächlich längere Abenteuer und Rollenspiele. In einem Abenteuer, das mehrere Stunden dauert, von vorne anfangen zu müssen, macht keinen Spaß, und unverhältnismäßig lange Passwörter aufzuschreiben, bringt tatsächlich nichts. Außerdem ist es, wie oben erwähnt, schön, in Rollenspielen nicht zurückgehen zu müssen, nur um an einem der unvernünftig wenigen Orte zu speichern, die das ermöglichen.

FromSoftware entwickelt Spiele, die auf die gleiche Weise wie die Klassiker genossen werden müssen und unglaublich beliebt sind. Wenn es Save States gegeben hätte, wären sie wahrscheinlich nie so groß geworden, wie sie es heute sind.

Aber wenn du faul ein Spiel aus einer endlosen Bibliothek von ROMs mit Speicherständen auswählst, wirst du fast sicher nie die Größe dessen, was du gerade spielst, erfassen können. Aus diesem Grund ist es schön, ein Mega Drive-Juwel (das Format, das ich gerade am meisten sammele) zu finden und die Cartridge zu Hause einzusetzen. Drei Leben und meistens keine Fortsetzungen. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich. Ein episches Retro-Spiel wie Alisia Dragoon, Ranger-X oder Shadow Dancer: The Secret of Shinobi zu starten, fühlt sich genauso magisch an wie damals, als sie neu waren. Ich muss mich durchkämpfen, versuchen herauszufinden, was schiefläuft, wenn ich unvermeidlich sterbe, und es dann noch einmal versuchen. Wenn es richtig schwierig wird, ist es ein Wutan-Quitt, ein Spaziergang an der frischen Luft mit den Hunden, danach gebe ich mit einer Tasse Kaffee oder einem kalten Bier und etwas getrockneter Mango eine weitere Chance und habe oft Erfolg.

Die Befriedigung ist enorm, und das Gefühl, lustlos durch einen Haufen Spiele zu blättern, nur um sie ein paar Minuten zu testen, bevor man entscheidet, dass sie hoffnungslos veraltet wirken, verschwindet sofort. Erst am vergangenen Wochenende habe ich die Remake-Sammlung Mega Man: The Wily Wars für den Mega Drive in einem gut bestückten Spieleladen gekauft und war wieder einmal an den Bildschirm gefesselt, wie man es beim Verwenden von Hilfsmitteln nicht bekommt.

Ältere Spiele können herausfordernd sein, aber wenn wir sie als Kinder gemeistert haben, können wir sie jetzt auch managen. Spiele wie Sonic and Marios beste Momente aus der 16-Bit-Ära werden sich nie veraltet anfühlen.

Nicht alle Klassiker sind gut gealtert, aber viele schon. Wenn man ihnen nur eine faire Chance gibt, gibt es eine Goldgrube großartiger Titel zu entdecken. Wenn Kinder diese Spiele in den 80ern und 90ern gemeistert haben, kannst du das auch, und es gibt sogar Studien, die zeigen, dass diese Spiele eine großartige Bewegung für dein Gehirn sind, weil du voll engagiert, gefordert sein musst und nicht einfach auf Autopilot spielen kannst. Es gibt einen Grund, warum die Klassiker Klassiker genannt werden, und das liegt nicht daran, dass es alte Spiele sind, sondern weil es gute alte Spiele sind. Das ist ein großer Unterschied. Genieße sie richtig und beobachte, wie sich eine neue alte Welt öffnet – was erklärt, warum wir uns damals so in diese Spiele verliebt haben.