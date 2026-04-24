Benjamin Netanjahu berichtet, dass er sich einer Behandlung wegen Prostatakrebs unterzogen hat

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Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat bekannt gegeben, dass er sich erfolgreich von einem frühen Stadium bösartigen Prostatakrebses erholt hat. Der 76-Jährige gab dies am Freitag in den sozialen Medien bekannt, als sein jährlicher medizinischer Bericht veröffentlicht wurde, und erklärte, dass der Krebs entfernt wurde und die Strahlentherapie keine Spuren hinterlassen habe, ohne Ausbreitung oder Metastasen.

Netanjahu, der 2024 aufgrund einer Harnwegsinfektion erstmals an seiner Prostata operiert wurde, sagte, dass er gesund und in ausgezeichneter körperlicher Verfassung sei, bat aber darum, die Veröffentlichung des medizinischen Berichts um zwei Monate zu verschieben, nicht "auf dem Höhepunkt des Krieges", um "nicht zu erlauben, dass das iranische Terrorregime noch mehr falsche Propaganda gegen Israel verbreitet".

In seinem Beitrag in den sozialen Medien sagte der am längsten amtierende israelische Premierminister, dass ihm Ärzte gesagt hätten, es sei möglich, es in Ruhe zu lassen und damit unter Überwachung zu leben, aber "wenn ich rechtzeitig Informationen über eine potenzielle Gefahr erhalte, möchte ich sie sofort ansprechen. Das gilt sowohl auf nationaler als auch auf persönlicher Ebene."

Mehrere Gerüchte kursierten, dass Netanjahu in den ersten Tagen des Krieges mit Iran gestorben sei, und Netanjahu postete ein Video von sich selbst in einem Café als Lebensbeweis.