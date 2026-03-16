Netanjahu veröffentlicht ein Video, um Gerüchte über seinen Tod zu entkräften

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Benjamin Netanjahu veröffentlichte am Sonntag ein Video, in dem er entspannt in einem Café wirkte, um Gerüchte im Iran zu entkräften, er sei getötet oder schwer verletzt worden.

In dem Clip, der in einem Café am Stadtrand Jerusalems gedreht wurde, unterhält sich Netanjahu mit einem Assistenten, während er Kaffee trinkt. Als Reaktion auf die Gerüchte macht er einen Witz mit einem hebräischen Slang-Ausdruck für "tot" und sagt, er sei "verrückt nach Kaffee" und "verrückt nach meinem Volk".

Das Video wurde auf seinem Telegram-Konto geteilt, nachdem Nutzer iranischer Staatsmedien und soziale Medien Behauptungen über seinen angeblichen Tod verbreitet hatten. Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und Iran am 28. Februar kommuniziert Netanjahu größtenteils über von seinem Büro veröffentlichte Videos.