Belgien wird ein Luftabwehrsystem im Hafen Antwerpen inmitten von Drohnenbedrohungen stationieren

Belgien plant, ein NASAMS-Luftverteidigungssystem im Hafen von Antwerpen zu installieren, um kritische Infrastruktur vor Drohnenangriffen zu schützen, bestätigte das Verteidigungsministerium.

Die Entscheidung folgt auf eine Reihe von Drohnensichtungen im vergangenen Jahr, die belgische Flughäfen und einen Militärflugplatz vorübergehend störten. Berichte erwähnten außerdem Drohnen über Antwerpens Kernkraftwerken, chemischen Anlagen und Containerterminals, was die Verwundbarkeit dieser wichtigen Industriestandorte hervorhebt.

Der Bürgermeister von Antwerpen, Bart De Veer, sagt, die Einrichtung unterstreiche die strategische wirtschaftliche Bedeutung des Hafens. Das System ist darauf ausgelegt, Drohnen, Jagdflugzeuge und andere Nahstreckenbedrohungen aus der Luft abzuwehren. Operative Details wurden aus Sicherheitsgründen zurückgehalten...