Beim Start des Board of Peace: Trump hat 7 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau Gazas angekündigt

US-Präsident Donald Trump hat auf der Gründungssitzung seines neu gegründeten Board of Peace in Washington angekündigt, dass die Nationen 7 Milliarden Dollar für einen Wiederaufbaufonds für Gaza zugesagt haben. Die Initiative zielt darauf ab, die Enklave wieder aufzubauen, sobald Hamas entwaffnet wird – ein Zustand, der trotz eines fragilen Waffenstillstands weiterhin ungewiss bleibt.

Trump sagte, die Vereinigten Staaten würden 10 Milliarden Dollar zur Unterstützung der umfassenderen Friedensbemühungen des Vorstands beitragen, obwohl er nicht spezifizierte, ob eine Zustimmung des Kongresses erforderlich wäre. Zu den Beiträgern des Gaza-Fonds zählen mehrere Länder aus dem Nahen Osten und Zentralasien, während die Vereinten Nationen voraussichtlich 2 Milliarden Dollar an humanitärer Hilfe bereitstellen werden. Trump sagte außerdem, dass die FIFA 75 Millionen Dollar für sportbezogene Projekte in Gaza sammeln werde.

Der vorgeschlagene Plan sieht die Schaffung einer Internationalen Stabilisierungseinheit vor, die die Ordnung in Gaza aufrechterhalten soll, angeführt von einem US-General mit einem indonesischen Stellvertreter. Der indonesische Präsident Prabowo Subianto sagte, sein Land könne bis zu 8.000 Soldaten stellen. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu bekräftigte, dass Hamas "auf die eine oder andere Weise" entwaffnet werde.

Zu den Gründungsmitgliedern des Vorstands gehören Israel, aber keine palästinensischen Vertreter, was Fragen zu seiner Inklusivität und langfristigen Lebensfähigkeit aufwirft. US-Außenminister Marco Rubio sagte den Anwesenden, es gebe "keinen Plan B" für Gaza und warnte, dass ein Scheitern eine Rückkehr zum Krieg bedeuten könnte.