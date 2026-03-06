Behaviour Interactive Studio-Artdirector tritt dem Star Wars: Fate of the Old Republic Team bei

HQ

Arcanaut Studios, der Entwickler von Star Wars: Knights of the Old Republic-Veteran Casey Hudson, arbeitet an einem neuen Spiel, das in einer weit, weit entfernten Galaxie spielt. Während Hudson sein Team weiter aufbaut, um Star Wars: Fate of the Old Republic zu erschaffen, hat er mit einem Pascal Blanché einen sehr wichtigen Pfeil in seinen Köcher aufgenommen.

Blancé, ehemals künstlerischer Leiter bei Behaviour Interactive, kündigte bei Bluesky an, dass er sich mit Casey Hudson zusammengetan, um an Star Wars: Fate of the Old Republic zu arbeiten. Wenn man sich Blanchés Artstation-Seite anschaut, hat er eindeutig einen einzigartigen und lebendigen Stil, der sehr an Science-Fiction-Designs der 80er erinnert, mit moderner Detailgenauigkeit.

Die Bilder, an denen Blanché gearbeitet hat, lassen einen vielleicht nicht sofort an Star Wars denken, aber der Künstler ist eindeutig ein Fan des Universums. Ich hoffe, er kann helfen, Star Wars: Fate of the Old Republic so episch zu machen, wie er es sich wünscht. Das Spiel kommt so bald nicht heraus, aber hoffentlich sehen wir es vor 2030, denn Hudson will es bis dahin auch veröffentlichen.