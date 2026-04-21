Beast of Reincarnation Vorbestellungen sind live, Standard- und Deluxe-Editionen sind bekannt

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Beast of Reincarnation, das kommende Action-RPG des Pokémon-Entwicklers Game Freak, hat bekannt gegeben, dass die Vorbestellungen live gegangen sind. Das Spiel soll am 4. August erscheinen, also bleiben noch ein paar Monate, bis wir es in der Hand haben. In der Regel ist es jedoch ein gutes Zeichen, dass Vorbestellungen live sind, dass wir (klopfen Sie auf Holz) keine größeren Verzögerungen bis zum August-Datum erleben werden.

Beast of Reincarnation bietet zum Start zwei Editionen an. Die Standard Edition wird mit dem Basisspiel geliefert und kostet 59,99 $ bzw. 49,99 £. Die Deluxe Edition bietet etwas mehr und kostet ebenfalls etwas extra, mit 69,99 $ bzw. 57,99 £. Für diesen Geldbetrag bekommt man einen Oni-Hut und ein Schwert des Großen Wagens für Emma, unsere Hauptfigur, sowie 100.000 Bernstein (Beast of Reincarnation Ingame-Währung) und schwarze und braune Shiba-Skins für Koo.

Jeder, der das Spiel vorbestellt, bekommt die Braune Shiba-Haut für Koo und auch 30.000 Bernstein. Sehen Sie sich unten alle Boni im Pre-Order-Trailer für Beast of Reincarnation an. Beast of Reincarnation erscheint am 4. August für Xbox Series X/S, PS5 und PC.