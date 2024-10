Bayonetta Designer feiert 15-jähriges Jubiläum mit neuer Kunst

HQ

Sie ist vielleicht nicht mehr ganz derselbe Breakout-Star, aber Bayonetta bleibt ein geliebter Charakter und eine der temperamentvollsten Heldinnen der Gaming-Welt. Gestern ist sie 15 Jahre alt geworden und am 29. Oktober 2009 haben wir sie zum ersten Mal kennengelernt.

Sowohl die Entwicklerin Platinum als auch ihre Designerin Mari Shimazaki erkennen dies über die sozialen Medien an. Der Beitrag von Letzterer ist besonders interessant, da sie eine charmante Zeichnung teilt und schreibt, dass sie "work in progress" ist und nicht so geworden ist, wie sie es beabsichtigt hatte:

"Ich habe es zwischen den Arbeiten gezeichnet. Ich wollte ein weiches und schönes Bild machen, aber ehe ich mich versah, war der Kontrast zu extrem geworden."

Shimazaki schreibt, dass sie es fertigstellen will und teilt dann ein aktualisiertes Bild (das ihr weiter unten im Beitrag sehen könnt und das Skizzen von weiteren Charakteren enthält). Wir mögen es aber so, wie es ist, und möchten die Gelegenheit nutzen, um den besten Bayonetta der Welt Tribut zu zollen - und dass wir hoffen, dass es zu gegebener Zeit ein viertes Spiel der Serie geben wird. Vielleicht für Switch 2?