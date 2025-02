Bayern dürfen das ikonische rote Trikot bei Champions-League-Heimspielen nicht tragen

HQ

Bayern München ist heute Abend Gastgeber des Rückspiels derChampions League K.-o.-Play-offs gegen Celtic, wobei die deutsche Mannschaft, Sieger von 2020, bereits klarer Favorit ist, insbesondere nach dem günstigen 2:1-Ergebnis in der letzten Woche. Aber selbst wenn sie zu Hause spielen, erlaubt ihnen die UEFA nicht, ihre ikonischen roten Trikots zu tragen, die die Hauptfarbe des Vereins sind.

Das enthüllte die deutsche Bild-Seite, die sagte, dass die roten Trikots mit den schwarzen Nummern nicht den Sichtbarkeitsvorschriften der UEFA entsprachen. Die dunklen Zahlen über den roten Trikots boten einfach nicht genug Kontrast und es ist schwer, die Zahlen zu lesen, wie von The Sun veröffentlicht.

Wenn sie es nicht ändern, müssen die Bayern-Profis also auch bei Heimspielen in der Champions League die schwarzen oder beigen Trikots tragen. Das ermöglicht nicht nur eine bessere Sicht für die Zuschauer zu Hause, sondern auch für die Spieloffiziellen auf dem Spielfeld und über den VAR. Und das ist nicht das erste Mal, dass das passiert: In der Saison 2020/21 wurde auch das orangefarbene Trikot aufgrund von Sichtproblemen als untauglich eingestuft.