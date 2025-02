Alle Champions-, Europa- und Conference League-Spiele, die Sie diese Woche sehen können

HQ

Jetzt ist die Stunde der Wahrheit: die letzte Woche der K.o.-Play-off-Phase für alle UEFA-Wettbewerbe der Männer in diesem Jahr: Champions League, Europa League und Conference League. Das neue Format hat Platz gemacht für mehr Spiele, mehr Spannung und eine zweite Chance für einige Vereine, die in der Ligaphase nicht allzu gut abgeschnitten haben.

Wie üblich geht es am Dienstag und Mittwoch los, wobei die Champions-League-Spiele im Rampenlicht stehen, bevor am Donnerstag ein intensiver Spieltag für die Europa League und die Conference League ansteht. Wenn Sie Fußball schauen möchten, finden Sie hier, was diese Woche auf dem Speiseplan steht.

Nach dieser Runde gibt es eine Woche Pause für nationale Wettbewerbe, bevor am 4. und 6. März das Achtelfinale beginnt.

Champions League

Dienstag, 18. Februar



Mailand - Feyenoord (17:45 GMT, 18:45 MEZ)



Benfica vs Monaco (20:00 Uhr GMT, 21:00 Uhr MEZ)



Bayern - Celtic (20:00 Uhr GMT, 21:00 Uhr MEZ)



Atalanta vs Club Brugge (20:00 Uhr GMT, 21:00 Uhr MEZ)



Mittwoch, 19. Februar



Dortmund vs Sporting CP (17:45 GMT, 18:45 MEZ)



Paris - Brest (20:00 Uhr GMT, 21:00 Uhr MEZ)



Real Madrid - Manchester City (20:00 Uhr GMT, 21:00 Uhr MEZ)



PSV vs Juventus (20:00 Uhr GMT, 21:00 Uhr MEZ)



Europa League (Donnerstag, 20. Februar)



Roma - Porto (17:45 GMT, 18:45 MEZ)



Bodø/Glimt vs Twente (17:45 GMT, 18:45 MEZ)



FCSB vs PAOK (17:45 GMT, 18:45 MEZ)



Galatasaray - AZ Alkmaar (17:45 GMT, 18:45 MEZ)



Ajax gegen Union SG (20:00 Uhr GMT, 21:00 Uhr MEZ)



Viktoria Plzeň - Ferencváros (20:00 GMT, 21:00 MEZ)



Real Sociedad - Midtjylland (20:00 Uhr GMT, 21:00 Uhr MEZ)



Anderlecht - Fenerbahçe (20:00 GMT, 21:00 MEZ)



Conference League (Donnerstag, 20. Februar)