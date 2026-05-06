Battlefield 6 s dritte Staffel startet nächste Woche und bringt Railway nach Golmud und Kairo Basar

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Nach einem großartigen Debüt und dann einigen eher stabilen Monaten nach dem Start versprachen EA und Battlefield Studios endlich große Features und neue Inhaltsveröffentlichungen für Battlefield 6 im Laufe dieses Kalenderjahres und legten eine Roadmap voller spannender Features, Karten, Modi und mehr vor.

Das alles beginnt mit der dritten Staffel des Spiels, die bereits nächste Woche am 12. Mai startet und eine Reihe wirklich spannender Inhalte bringt, darunter die bisher größte Battlefield 6 -Karte, Railway to Golmud, sowie eine Überarbeitung der ikonischen Kairo-Basar-Karte.

Season 3 bringt außerdem einige weitere erwartete Elemente ins Spiel, darunter Ranked Battle Royale in Redsec, drei neue Waffen für alle Modi, drei neue Aufsätze zum Einsatz, einen frischen Battle Pass und mehr.

Alle spannenden, versprochenen Features für Battlefield 6 können Sie im neuesten Trailer zum Spiel unten sehen, zusammen mit einer Reihe neuer Bilder, die die Action noch spannender machen.