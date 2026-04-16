Ranked, Seekrieg, 5+ neue Karten: Battlefield Studios legt Battlefield 6 s Fahrplan für den Rest des Jahres 2026 fest

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Als Battlefield 6 im Oktober 2025 debütierte, war es bei Spielern auf allen Plattformen ein großer Erfolg. Tatsächlich war es ein so monumentaler Titel, dass Battlefield zum ersten Mal seit vielen Jahren Call of Duty in vielerlei Hinsicht übertraf. Seit dem Debüt läuft die Pipeline an frischen Inhalten jedoch ungleichmäßig und manchmal sogar trocken, wobei eine große Verzögerung Staffel 2 um einen ganzen Monat zurückschob. Kurz gesagt, die Erweiterung von Battlefield 6 hat die Erwartungen der Fans nicht vollständig erfüllt, aber es scheint, als hätte Battlefield Studios die Situation endlich in den Griff bekommen, wie uns zuvor versprochen.

Das sagen wir, da wir Einblick in die Inhaltspläne für das Spiel für den Rest des Jahres 2026 erhalten haben. Für den Rest des Kalenderjahres sind mindestens drei Staffeln geplant, und jede bringt einige wichtige Elemente sowie viele lang erwünschte Features mit.

Zunächst beginnt Staffel 3 im Mai, und die große Neuerung ist die Ankunft von zwei Karten; Eisenbahn nach Golmud und Kairo Basar. Das erste ist eine Neuinterpretation der beliebten Battlefield-4-Karte, die die Handlung nach Tadschikistan verlagert und nach den Ereignissen der Hauptkampagne spielt. Diese Karte wird zum Zeitpunkt ihres Starts als die größte Battlefield 6 Karte bisher gelten, mit einem Maßstab, der viermal so groß ist wie das Mirak Valley, die derzeit größte BF6-Karte. Ebenso ist Cairo Bazaar eine aktualisierte Interpretation des Grand Bazaar aus Battlefield 3 und bringt spannende Gassen-Action und Nahkampf zurück.

Season 3 wird dann auch eine Vielzahl neuer Waffen und Modi hinzufügen, wobei Redsec-Fans zufrieden sein werden, wenn die gewünschten Battle Royale Solos und Battle Royale Ranked-Modi erscheinen. Für Letzteres beginnt das ausschließlich als Quads-Erlebnis, wird sich aber mit der Zeit erweitern und sogar zu regulärer Battlefield 6 -Action werden. Ranked bietet einzigartige und exklusive Belohnungen, die die Beherrschung des Spiels widerspiegeln, und bietet kletterbare Stufen, die mit Elite abschließen.

Kommen wir zu Staffel 4, die im Juli startet, das Thema dieser Staffel ist Seekrieg, sowohl in Battlefield 6 als auch in Redsec. Die Entwickler legen großen Wert darauf, wasserbasierte Action mit neuer Wellenphysik und -mechanik, Flugzeugträgern zum Erkunden und Starten von Jets sowie neuen Marinefahrzeugen zu aktualisieren. Sie fragen sich vielleicht, wie all das sinnvoll eingesetzt werden soll? Es werden zwei neue Karten erscheinen, die erste ist eine aktualisierte Version der beliebten Wake Island und die zweite ist Tsuru Reef, das bei seiner Ankunft Railway to Golmuds kurzlebigen Titel als größte Battlefield 6 Karte bringen wird.

Staffel 4 wird außerdem die reguläre Sammlung neuer Waffen und Modi einführen, aber auch einige lange erwünschte Community-Features, darunter benutzerdefinierte Lobbys und einen Zuschauermodus. All dies wird bald in Battlefield Labs getestet werden, für alle, die einen frühen Vorgeschmack auf das Kommende suchen.

Gegen Ende des Jahres, während einer ungenauen Herbstperiode, folgt Staffel 5. Wir haben noch nicht viele Informationen zu diesem Teil der Roadmap, da uns lediglich mitgeteilt wird, dass drei neue Karten erscheinen werden, zwei davon eine Überarbeitung von New Sobek City und Blackwell Fields, und dass wir dran bleiben sollten. Die Entwickler haben zwar betont, dass die Fans die andere Karte trotzdem kennen werden...

Darüber hinaus hat Battlefield Studios versprochen, dass eine Reihe weiterer Features in Planung sind, die jedoch keine festen Zeitpläne haben. Dennoch wissen wir, dass alle Features irgendwann 2026 debütieren werden, und was auf uns zukommt, können wir irgendwann erwarten; Ein Serverbrowser, persistente Lobbys, Platoons, Proximity Chat und Mehrspieler-Bestenlisten, damit du deine Leistung global beurteilen kannst. Das kommt natürlich zusätzlich zu einer Reihe laufender Quality-of-Life-Verbesserungen, die Kampf-Tuning, Soldaten-Sichtbarkeit, Matchmaking, Herausforderungen und Fortschritt, Time-to-Kill-Figuren, Menü-Benutzeroberflächen, Trefferregistrierung, Stabilität und FPS-Verbesserungen umfassen.

Und schließlich, für die kompetitiven Spieler da draußen, wird uns versprochen, dass 2026 das Jahr sein wird, in dem die Battlefield Elite und die Open Series starten.

Letztlich sieht es wirklich so aus, als würde 2026 ein gutes Jahr für Battlefield 6 -Fans werden.