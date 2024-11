Batman: Arkham Shadow, um New Game+ im Januar zu erhalten

HQ

Batman: Arkham Shadow erwies sich als überraschend erfolgreiche Rückkehr zur Arkham-Serie. Wir hätten nie gedacht, dass die Fledermaus in VR erfolgreich sein würde, aber genau das ist Camouflaj mit diesem Arkham-Prequel gelungen.

Und die Arbeit ist damit noch nicht ganz getan, denn weitere Updates in den nächsten Monaten wurden in einem Beitrag auf den offiziellen Social-Media-Konten von Meta Quest angekündigt. Im November haben wir verschiedene UX-Verbesserungen, zusätzliche Game-Over-Szenen und verschiedene Fehlerbehebungen, Verbesserungen usw. gesehen.

Im Dezember gibt es eine neue lokalisierte Sprachausgabe für Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch (LATAM), Spanisch (Spanien), Koreanisch und Japanisch sowie zusätzliche Herausforderungskarten und einen Charakterviewer.

Nächstes Jahr, im Januar, erhalten die Spieler Zugang zu New Game+, neuen Herausforderungskarten und Post-Credits-Szenen, die die Geschichte erweitern. Wenn du also dachtest, dass deine Tage, an denen du dich mit Schlägern herumtrainiert hast, vorbei sind, hast du dich völlig geirrt. Lesen Sie hier unsere Gedanken zu Batman: Arkham Shadow.