Ich schwitze wie eine kleine nasse Wühlmaus. Schweiß tropft von meiner Nasenspitze, tropft. Außerdem bin ich am ganzen Rücken schweißgebadet und meine Stirn ist mit Perlen bedeckt. Ich sollte mich wirklich ausruhen, anstatt hier zu sitzen und mich über das Schreiben einer Rezension zu stressen. Ich sollte eine Weile schlafen, nachdem ich meinen Schweiß getrocknet und ein Glas Wasser getrunken hatte. Denn meines Wissens gibt es kein einziges aktuelles Spiel für eine Plattform oder ein Format, das körperlich anspruchsvoller ist als das neu veröffentlichte Meta Quest 3-Exklusivspiel Batman: Arkham Shadow. Es ist schlimmer als das schlechteste aller Workouts, würde ich sagen.

Ich bin kein VR-Verrückter. Ganz im Gegenteil. Ich bin zu alt, um mit einem Plastikhelm auf dem Schädel zu stehen und wie ein Verrückter im Wohnzimmer zu wedeln. Ich möchte mich hinsetzen, wenn ich spiele. Ich möchte in der Lage sein, vollkommen still zu sitzen und nur meine Daumen zu bewegen, und ich möchte auf meinen TCL 98' schauen und nicht meinen alten Männerkopf in ein VR-Headset quetschen. Nichtsdestotrotz habe ich Half-Life: ALyx, Astro Bot: Rescue Mission und Asgard's Wrath II sehr geliebt. Wirklich großartige VR-Erlebnisse, die zusammen mit Beat Saber, Superhot VR, Tetris Effect und Gran Turismo 7 VR beweisen, was das Format zu bieten hat, wenn die Spiele auf die richtige Art und Weise von den richtigen Leuten entwickelt werden.

Batman: Arkham Shadow sollte hiermit auf den gleichen feinen Premium-Stapel gelegt werden wie die oben genannten Spiele und das ist vor allem der Tatsache zu verdanken, dass die Entwickler den guten Geschmack hatten, das zeitlos brillante Batman: Arkham Asylum zu studieren, was sie natürlich absolut richtig gemacht haben. Das Studio hinter Iron Man VR (Camouflaj) hat ein VR-Adventure auf die Beine gestellt, das nicht nur beeindruckt und überrascht, sondern auch überzeugt und eine Brücke zwischen Arkham Origins und Rocksteadys erstem Spiel der genialen Trilogie um den größten Detektiv von DC Comics schlägt.

Der Spieler übernimmt hier den Mantel kurz nach den Ereignissen von Origins und sozusagen kurz vor Arkham Asylum. Batman ist jung, relativ unerfahren, aber knallhart, und als er gegen den schurkischen Rattenkönig antritt, der Pläne hat, Gotham durch eine sektenähnliche Rebellion lahmzulegen, liegt es an dir, das Elend zu stoppen und die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Jim Gordon wurde entführt, das Blackgate-Gefängnis steht in Flammen (zumindest metaphorisch) wegen des verdrehten, verrückten Wärters Bolton, und die Vogelscheuche ist so manipulativ gefährlich wie eh und je in diesem hartgesottenen Abenteuer.

Schon früh ist klar, dass die Hauptaufgabe der Entwickler hinter Arkham Shadow darin bestand, Arkham Asylum nachzuahmen, indem sie die Actionteile in der Third-Person-Perspektive und die Detektiv-/Stealth-Momente in etwas verwandelten, das in einer VR-basierten Ego-Perspektive funktioniert. Ich muss davon ausgehen, dass dies der Teil der Entwicklung war, der am längsten gebraucht hat, um richtig zu werden, wie das Endergebnis zeigt, das meiner Meinung nach viel besser ist, als ich zu hoffen gewagt hatte. Hier gibt es einen klaustrophobisch gelungenen, straffen Rahmen, der in Arkham City und Arkham Knight fehlte, als Rocksteady Gotham vielleicht ein wenig zu sehr öffnete. Das gefällt mir. Innerhalb der Grenzen der technischen Grenzen des Meta Quest-Helms bewegt sich Camouflaj mit einer Geschicklichkeit, die man nur schwer nicht lieben kann. Das Gefühl, Batman zu sein, wird hier sehr gut umgesetzt und das Gefühl, sich in genau den richtigen Umgebungen relativ frei bewegen zu können, obwohl das Spiel im Wesentlichen super linear ist, wird sogar noch besser umgesetzt.

Genau wie in Arkham Asylum kannst du je nach Spielstil und Stimmung deine eigene Herangehensweise wählen. Wenn du dich lieber an den Feinden vorbeischleichen möchtest, vielleicht ein oder zwei von ihnen an der Decke aufhebst und sie in einem Draht von der Decke baumeln lässt, ist das völlig in Ordnung. Wenn du dich kopfüber in jeden Kampf stürzen und deine Fäuste sprechen lassen willst – das funktioniert auch. Strukturell ist dies, wie Rocksteadys erster Teil der Trilogie, so etwas wie ein dreidimensionales Metroidvania, in dem man sich durch eine labyrinthartige Spielwelt bewegt, Hinweise sammelt, zurückgeht, um Dinge zu finden, die man vielleicht übersehen hat, und dann weitermacht. Die Atmosphäre ist brillant, das Leveldesign brillant und das Tempo sehr gut ausbalanciert.

Ebenso gut ist das Kampfsystem, das ich vorher bestenfalls mittelmäßig fand. Das Verteilen von Knöchelsandwiches, das Springen zwischen verschiedenen Nahkämpfen und das Aufhalten der knallharten Handlanger aus dem Hauptquartier des Rattenkönigs ist ebenso herausfordernd wie lohnend und wird sehr selten nervig oder unnötig kompliziert, wie ich es normalerweise bei dieser Art von VR-Erlebnis finde. Es fließt gut, es fühlt sich wirklich so an, als würden die Schläge Schaden anrichten und es erfordert, dass du als Spieler in einem Raum mit viel Oberfläche stehst, während du dich wie ein Verrückter drehst, kurbelst, schlägst und hämmerst. Ich würde nicht sagen, dass es im Sitzen spielbar ist, und ich würde nicht sagen, dass man durch Arkham Shadow kommen kann, ohne ins Schwitzen zu geraten. Ich glaube nicht einmal, dass das physisch möglich ist, es sei denn, man ist in der besten Form aller Zeiten.

Das einzige, was mir an diesem Spiel nicht wirklich gefällt, ist die Grafik, die trotz schönem Design (das gleiche hier, fühlt sich sehr nach Arkham Asylum an) alt aussieht. Natürlich verstehe ich die Hardware-Einschränkungen, die es gibt, da Meta Quest ein eigenständiges Headset ist, ohne dass ein Computer erforderlich ist, aber trotzdem. Arkham Shadow sieht alt aus und das ruiniert für mich einen Teil des Spielerlebnisses. Im Vergleich zu Half-Life: Alyx im Besonderen sieht es fünf oder vielleicht sogar sechs Jahre älter aus. Vor allem die Zwischensequenzen und die Art und Weise, wie sich die verschiedenen Charaktere bewegen und vor allem sprechen, sind es, die etwas von der Atmosphäre verderben, auch wenn die Sprachausgabe wahnsinnig gut ist (sowohl Troy Baker als auch Elijah Wood machen einen tollen Job als Two Face und Scarecrow).

Letztendlich ist es großartig, wirklich aufwendige, gut gemachte und erfolgreiche Blockbuster-Titel wie diesen in VR zu sehen. Das Format selbst hätte viele dieser Spiele zu einem früheren Zeitpunkt gebraucht, um ein immer größeres Publikum zu erreichen. Wenn du ein Quest-Headset hast, darfst du Arkham Shadow einfach nicht verpassen.