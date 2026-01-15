Batman: Arkham Shadow Entwickler wurde ebenfalls von Entlassungen betroffen gemeldet

HQ

Kürzlich berichteten wir darüber, dass Meta beschlossen hat, drei seiner Virtual-Reality-Videospiel-Entwicklungsstudios zu entlassen und zu schließen, darunter Marvel's Deadpool VR maker Twisted Pixel und Asgard's Wrath creator Sanzaru Games. Offenbar waren dies nicht die einzigen Studios, die dem Urteil von Meta ausgesetzt waren, denn ein neuer Bericht behauptet, dass selbst Batman: Arkham Shadow Entwickler Camoflaj ebenfalls zerstört wurde.

Laut Aftermath haben Meta angeblich Mitarbeiter sich geäußert und erklärt, dass Camoflaj im Rahmen der jüngsten Entlassungen extrem hart getroffen wurde, sodass nur noch eine "Handvoll Mitarbeiter" im Studio ist. Meta hat sogar die kommenden Projekte des Entwicklers abgeschaltet und die zukünftigen Ideen gestrichen.

Das Studio hat diese Säuberung zwar überstanden und ist weiterhin aktiv, aber nach einem so heftigen Hit muss man sich fragen, was die Zukunft für das Unternehmen bereithält.

Was die Zukunft von Batman: Arkham Shadow betrifft, einem VR-Titel, der bei Kritikern und Fans ein großer Erfolg war, behauptet der Bericht, dass eine Fortsetzung in Produktion sei, aber noch nicht bei Camoflaj. Stattdessen wurden die Aufgaben an Sanzaru übertragen, das inzwischen abgeschafft und geschlossen wurde. Es ist unklar, ob dies bedeutet, dass die Serie zu Camoflaj zurückkehrt oder ob es das Ende der VR-Abenteuer Batman ist. Angesichts der großen VR-Investitionen, die gerade von Meta gezogen wurden, erscheint Letzteres wahrscheinlicher.

Dieser Bericht wird durch ehemalige Camoflaj -Mitarbeiter bestätigt, die sich an LinkedIn gemeldet haben, um zu bestätigen, dass sie entlassen wurden, aber was wir noch nicht erfahren haben, ist die offizielle vollständige Auswirkung und wie viele Entwickler aus dem Unternehmen entlassen wurden.