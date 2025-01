Barcelonas verrückter 5:4-Sieg hatte das vielleicht absurdeste Tor aller Zeiten in der Champions League

HQ

Der FC Barcelona gewann eines der unberechenbarsten Spiele seitChampions League aller Zeiten: einen 5:4-Sieg für Barcelona bei starkem Regen, mit einem Tor von Raphinha in der letzten Sekunde, das als eines der epischsten Comebacks in die Geschichte eingehen wird, wenn man bedenkt, dass der griechische Stürmer Vangelis Pavlidis in 30 Minuten gegen Barcelona einen Hattrick erzielte.

Doch Barça schaffte es, nach einem 3:1 und 4:2 durch Elfmetertore von Lewandowski, Eric García und zwei Tore von Raphinha zurückzukommen... darunter eines der seltsamsten Tore in der Geschichte des Wettbewerbs. Anatoliy Trubin, Benficas Torhüter, setzt den Ball in Bewegung, aber der Pass ist zu flach, und der Ball trifft Raphinhas Kopf, der zurück ins Außennetz des Portugiesen prallt. Raphinha schoss ohne nachzudenken ein Tor, das das 3:2 auf der Anzeigetafel bedeutete.

Das ist nicht das einzige kuriose Tor des Spiels, das durch einen Fehler des Torhüters verursacht wurde. Das zweite Tor für Benfica fiel, als Barças Torhüter Wojciech Szczęsny den Strafraum verließ... und kollidierte mit seinem Teamkollegen Alejandro Balde, so dass Benfica vor dem leeren Tor traf.

Es war kein guter Tag für die Torhüter auf beiden Seiten, und wenn die Euphorie vorbei ist, wird Hansi Flick es sich zweimal überlegen müssen, ob er Szczęsny in einem wichtigen Spiel einsetzt...