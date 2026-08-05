Barcelona gibt die Rekordverpflichtung von Kerolin im Frauenteam für 1,5 Millionen Euro bekannt

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Kerolin Nicoli, einfach bekannt als Kerolin, eine 26-jährige brasilianische Stürmerin, ist zum teuersten Transfer eines Frauenteams des FC Barcelona geworden, für eine Ablösesumme von rund 1,5 Millionen Euro, einschließlich fester und variabler Ablösesummen, an Manchester City, wo Kerolin anderthalb Saisons spielte und in der vergangenen Saison die Women's Super League sowie den FA Cup der Frauen gewann.

Vor Manchester City spielte sie für North Carolina Courage in der National Women's Soccer League sowie für Madrid CFF und mehrere brasilianische Vereine, darunter Palmeiras, Osasco Audax und Corinthians, wo sie 2017 die Libertadores gewann; sie gewann außerdem zweimal die Copa América mit Brasilien, 2022 und 2025, sowie die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris.

Sie wird Barça Vielseitigkeit im Angriff bringen und damit den Abgang von Salma Paralluelo zu Olympique Lyonnais ausgleichen, wobei der Verein ihre "Fähigkeit, Abwehr im Eins-gegen-Eins-Situationen, ihre Schnelligkeit und ihr Auge fürs Tor hervorhebt".

Ihre Ablösesumme macht sie zu einer der teuersten Spielerinnen aller Zeiten im Frauenfußball, ungefähr so viel wie das, was Real Madrid diesen Sommer für Felicia Schröder nach Hacken bezahlt hat, und nur hinter den Verkäufen von Alyssa Thompson von Angel City zu Chelsea und Grace Geyoro von PSG zu London City Lionesses im letzten Jahr (beide rund 1,65 Mio. €)