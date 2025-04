Barcelona erreicht das Finale der Copa del Rey: Ein weiterer Clásico steht vor der Tür

HQ

Der FC Barcelona hat Atlético de MadridCopa del Rey im Halbfinale besiegt. Nach dem verrückten 4:4-Elfmeterschießen im Hinspiel gab es im Rückspiel nur ein Tor von Ferrán Torres, Barças Top-Torschütze in der nationalen Meisterschaft.

Obwohl Atleti zu Hause spielte, drängte Atleti in der ersten Halbzeit kaum und konnte erst in der zweiten Halbzeit angreifen. Sie versuchten es, Sorloth erzielte sogar ein Tor, das wegen Abseits aberkannt wurde, aber sie waren ungenau und Barcelona verdiente sich zu Recht seinen Platz im Finale, das am 26. April in Sevilla gegen Real Madrid ausgetragen wird - das gestern 4:4 gegen Real Sociedad endete -.

Ja, noch ein Clásico. Barcelona hat in diesem Jahr bereits zwei gewonnen, nämlich Real Madrid im Bernabéu in LaLiga und den spanischen Supercup. Am 26. April wird Real Madrid versuchen, das Gleichgewicht zu drehen, wenn sie es schaffen, ihre defensiven Risse bis dahin zu lösen.

Die letzten beiden Male, in denen Real Madrid und Barcelona im Copa-Finale aufeinandertrafen, und die einzigen in diesem Jahrhundert waren 2011 und 2014, und Real Madrid gewann beide. Madrid besiegte auch Barcelona beim letzten Aufeinandertreffen bei diesem Wettbewerb im Jahr 2023, wobei Madrid schließlich gewann.

Zwei Clásicos (und vielleicht drei) in einem Monat

Aber das Beste daran ist, dass zwei Wochen später, am 11. Mai, in Barcelona, ein weiterer Clásico folgen wird, der über den LaLiga-Titel entscheiden könnte... wenn Real Madrid es schafft, diesen zweiten Platz so lange zu halten. Darüber hinaus reiben sich viele Fans die Hände bei der Aussicht auf einen weiteren Clásico, wenn beide Teams das Champions-League-Finale erreichen: Sie stehen in diesem Wettbewerb auf unterschiedlichen Seiten, so dass sie sich nur in einem möglichen Finale am 31. Mai treffen könnten.