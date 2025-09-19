Barça und City sichern sich Siege, verpassen aber die Top Acht der UCL

HQ

Der erste Spieltag der UEFA Champions League 2025/26, der sich über drei Tage erstreckt, ist nun mit den Begegnungen vom gestrigen Abend absolviert und damit eine erste Rangliste für die aktuelle Ligaphase erstellt.

Newcastle - FC Barcelona und Manchester City - SSC Neapel waren die Höhepunkte, wobei der spanische Meister ein zurückgekehrtes Newcastle besuchte, das vor zwei Jahren in der Gruppenphase der UCL ausgeschieden war und sich in der letzten Saison nicht für das neue Format qualifizierte. In der Zwischenzeit reiste der italienische Meister an, um gegen die immer gefürchtete Mannschaft aus Manchester anzutreten.

Obwohl sich Newcastle in den ersten 20 Minuten als harte Nuss erwies, fand Barça mit unerbittlichem Pressing und beeindruckender Intensität, angetrieben vom Heimpublikum, schnell genug seinen Spielstil, um die Dinge zu beruhigen, das Spiel zu kontrollieren und schließlich als Sieger nach Hause zu gehen. Und auch wenn dies alles den üblichen Spielmachern wie Pedri und De Jong zu verdanken war, waren es die beiden Neuzugänge der Katalanen, Torhüter Joan García und Stürmer Marcus Rashford, die den Sieg aktiv besorgten, wobei Ersterer die wenigen Chancen der Gastgeber vereitelte und Letzterer auf untypische Weise einen Doppelpack erzielte: Ein Kopfball vom Elfmeterpunkt und eine schöne Flanke von Folha Seca von außerhalb des Strafraums. Newcastle erzielte in letzter Minute den Doppeltreffer, aber die Gäste gewannen die Kontrolle über den Ball zurück und machten den Ausgleich in der Nachspielzeit perfekt.

Erling Haaland ist nun der schnellste Spieler, der jemals 50 Tore in der UCL erzielt hat

Es gab viele Erwartungen, dass Napoli in dieser Saison nach der brillanten Saison in der UCL debütieren würde, aber es war auswärts, im Etihad Stadium und nicht in ihrem Heimstadion, dem Diego Armando Maradona, und man kann nur so viel gegen eine frühe Rote Karte und einen Norweger namens Erling Haaland tun. Di Lorenzo wurde bereits in der 26. Minute des Feldes verwiesen, was zufällig eine weitere Rückkehr, die von Kevin De Bruyne zu seinem Ex-Klub, zunichte machte, da er sofort von Conte ausgewechselt wurde. Von dort aus traf Haaland in der 56. Minute und wurde damit zum schnellsten Spieler, der jemals 50 Champions-League-Tore erzielte, und zwar in nur 49 Spielen, und übertraf damit den Rekord von Ruud van Nistelrooy von 66. Auch wenn Napoli dank der Paraden von Torhüter Milinkovic-Savic durchhielt, besiegelte Jérémy Doku den lokalen Sieg im Auftaktspiel der UCL.

Sowohl Barça als auch Man City verpassten jedoch aufgrund der Tordifferenz vorerst nur knapp die begehrten Top-Acht-Plätze. Folgen Sie dem obigen Link, um die vollständige UCL-Tabelle zu sehen... und sein überraschender aktueller Führer.