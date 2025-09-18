Champions-League-Tabelle nach dem 1. Spieltag und Spielplan des 2. Spieltags

HQ

Der erste Spieltag der Champions League ist beendet. Zwischen Dienstag und Donnerstag begann die Ligaphase, das erste von sieben Spielen zwischen September 2025 und Januar 2026. Wie Sie sich vielleicht aus dem letzten Jahr erinnern, qualifizieren sich nur die ersten 8 Vereine (von 36) für das Achtelfinale, Teams zwischen 9 und 24 müssen ein zusätzliches Play-off spielen. Und mit den neuen Regeln ist die Position in der Tabelle noch wichtiger als bisher...

Von 36 Mannschaften gewannen 14 Mannschaften ihre Debütspiele und holten 3 Punkte. Bei Gleichstand am Ende wird die Platzierung durch die Tordifferenz entschieden, dann durch die erzielten Tore, die erzielten Auswärtstore, die Anzahl der Siege, die Anzahl der Auswärtssiege.

Champions-League-Tabelle (Stand 18. September 2025)



Eintracht Frankfurt: 3 Punkte (GD: 4)

PSG: 3 Punkte (GD: 4)

Club Brügge: 3 Punkte (GD: 3)

Sport: 3 Punkte (GD: 3)

Union Saint-Gillois: 3 Punkte (GD: 2)

Bayern: 3 Punkte (GD: 2)

Arsenal: 3 Punkte (GD: 2)

Inter: 3 Punkte (GD: 2)

Manchester City: 3 Punkte (GD: 2)

Qarabag FK: 3 Punkte (GD: 1)

Liverpool: 3 Punkte (GD: 1)

Barcelona: 3 Punkte (GD: 1)

Real Madrid: 3 Punkte (GD: 1)

Tottenham: 3 Punkte (GD: 1)

Dortmund: 1 Punkt (GD: 0)

Juventus: 1 Punkt (GD: 0)

Leverkusen: 1 Punkt (GD: 0)

Bodo/Glimt: 1 Punkt (GD: 0)

Kopenhagen: 1 Punkt (GD: 0)

Slavia Praha: 1 Punkt (GD: 0)

Olympiacos: 1 Punkt (GD: 0)

Pafos: 1 Punkt (GD: 0)

Atlético Madrid: 0 Punkte (GD: -1)

Benfica: 0 Punkte (GD: -1)

Marseille: 0 Punkte (GD: -1)

Newcastle: 0 Punkte (GD: -1)

Villarreal: 0 Punkte (GD: -1)

Chelsea: 0 Punkte (GD: -2)

PSV: 0 Punkte (GD: -2)

Ajax: 0 Punkte (GD: -2)

Athletic Club: 0 Punkte (GD: -2)

Neapel: 0 Punkte (GD: -2)

Kairat: 0 Punkte (GD: -3)

Monaco: 0 Punkte (GD: -3)

Galatasaray: 0 Punkte (GD: -4)

Atalanta: 0 Punkte (GD: -4)



Wann findet der 2. Spieltag statt?

Der 2. Spieltag findet zwischen dem 30. September und dem 1. Oktober statt. Ab sofort geht es wieder zum regulären Spielplan dienstags und mittwochs, wobei der Donnerstag der Conference League und der Europa League gewidmet ist.

30. September, Dienstag:



Kairat vs. Real Madrid: 18:45 Uhr MEZ, 17:45 Uhr BST



Atalanta vs. Club Brügge: 18:45 Uhr MEZ, 17:45 Uhr BST



Marseille vs. Ajax: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr BST



Inter vs. Slavia Prag: 21:00 Uhr, 20:00 Uhr BST



Chelsea - Benfica: 21:00 Uhr, 20:00 Uhr BST



Galatasaray - Liverpool: 21:00 Uhr, 20:00 Uhr BST



Pafos vs. Bayern: 21:00 Uhr, 20:00 Uhr BST



Bodo/Glimt vs. Tottenham: 21:00 Uhr, 20:00 Uhr BST



Atleti vs. Frankfurt: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr BST



1. Oktober, Mittwoch



Qarabag vs. Kopenhagen: 18:45 Uhr MEZ, 17:45 Uhr BST



Union Saint-Gilloise - Newcastle: 18.45 Uhr, 17.45 Uhr BST



Monaco vs. Man City: 21:00 Uhr, 20:00 Uhr BST



Dortmund vs. Athletic Club: 21:00 Uhr, 20:00 Uhr BST



Napoli vs. Sporting: 21:00 Uhr, 20:00 Uhr BST



Villarreal vs. Juventus: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr BST



Arsenal vs. Olympiacos: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr BST



Barcelona vs. PSG: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr BST



Leverkusen – PSV: 21:00 Uhr, 20:00 Uhr BST

