Champions-League-Tabelle nach dem 1. Spieltag und Spielplan des 2. Spieltags
Der aktuelle Tabellenführer der Champions League wird Sie vielleicht überraschen...
Der erste Spieltag der Champions League ist beendet. Zwischen Dienstag und Donnerstag begann die Ligaphase, das erste von sieben Spielen zwischen September 2025 und Januar 2026. Wie Sie sich vielleicht aus dem letzten Jahr erinnern, qualifizieren sich nur die ersten 8 Vereine (von 36) für das Achtelfinale, Teams zwischen 9 und 24 müssen ein zusätzliches Play-off spielen. Und mit den neuen Regeln ist die Position in der Tabelle noch wichtiger als bisher...
Von 36 Mannschaften gewannen 14 Mannschaften ihre Debütspiele und holten 3 Punkte. Bei Gleichstand am Ende wird die Platzierung durch die Tordifferenz entschieden, dann durch die erzielten Tore, die erzielten Auswärtstore, die Anzahl der Siege, die Anzahl der Auswärtssiege.
Champions-League-Tabelle (Stand 18. September 2025)
- Eintracht Frankfurt: 3 Punkte (GD: 4)
- PSG: 3 Punkte (GD: 4)
- Club Brügge: 3 Punkte (GD: 3)
- Sport: 3 Punkte (GD: 3)
- Union Saint-Gillois: 3 Punkte (GD: 2)
- Bayern: 3 Punkte (GD: 2)
- Arsenal: 3 Punkte (GD: 2)
- Inter: 3 Punkte (GD: 2)
- Manchester City: 3 Punkte (GD: 2)
- Qarabag FK: 3 Punkte (GD: 1)
- Liverpool: 3 Punkte (GD: 1)
- Barcelona: 3 Punkte (GD: 1)
- Real Madrid: 3 Punkte (GD: 1)
- Tottenham: 3 Punkte (GD: 1)
- Dortmund: 1 Punkt (GD: 0)
- Juventus: 1 Punkt (GD: 0)
- Leverkusen: 1 Punkt (GD: 0)
- Bodo/Glimt: 1 Punkt (GD: 0)
- Kopenhagen: 1 Punkt (GD: 0)
- Slavia Praha: 1 Punkt (GD: 0)
- Olympiacos: 1 Punkt (GD: 0)
- Pafos: 1 Punkt (GD: 0)
- Atlético Madrid: 0 Punkte (GD: -1)
- Benfica: 0 Punkte (GD: -1)
- Marseille: 0 Punkte (GD: -1)
- Newcastle: 0 Punkte (GD: -1)
- Villarreal: 0 Punkte (GD: -1)
- Chelsea: 0 Punkte (GD: -2)
- PSV: 0 Punkte (GD: -2)
- Ajax: 0 Punkte (GD: -2)
- Athletic Club: 0 Punkte (GD: -2)
- Neapel: 0 Punkte (GD: -2)
- Kairat: 0 Punkte (GD: -3)
- Monaco: 0 Punkte (GD: -3)
- Galatasaray: 0 Punkte (GD: -4)
- Atalanta: 0 Punkte (GD: -4)
Wann findet der 2. Spieltag statt?
Der 2. Spieltag findet zwischen dem 30. September und dem 1. Oktober statt. Ab sofort geht es wieder zum regulären Spielplan dienstags und mittwochs, wobei der Donnerstag der Conference League und der Europa League gewidmet ist.
30. September, Dienstag:
- Kairat vs. Real Madrid: 18:45 Uhr MEZ, 17:45 Uhr BST
- Atalanta vs. Club Brügge: 18:45 Uhr MEZ, 17:45 Uhr BST
- Marseille vs. Ajax: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr BST
- Inter vs. Slavia Prag: 21:00 Uhr, 20:00 Uhr BST
- Chelsea - Benfica: 21:00 Uhr, 20:00 Uhr BST
- Galatasaray - Liverpool: 21:00 Uhr, 20:00 Uhr BST
- Pafos vs. Bayern: 21:00 Uhr, 20:00 Uhr BST
- Bodo/Glimt vs. Tottenham: 21:00 Uhr, 20:00 Uhr BST
- Atleti vs. Frankfurt: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr BST
1. Oktober, Mittwoch
- Qarabag vs. Kopenhagen: 18:45 Uhr MEZ, 17:45 Uhr BST
- Union Saint-Gilloise - Newcastle: 18.45 Uhr, 17.45 Uhr BST
- Monaco vs. Man City: 21:00 Uhr, 20:00 Uhr BST
- Dortmund vs. Athletic Club: 21:00 Uhr, 20:00 Uhr BST
- Napoli vs. Sporting: 21:00 Uhr, 20:00 Uhr BST
- Villarreal vs. Juventus: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr BST
- Arsenal vs. Olympiacos: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr BST
- Barcelona vs. PSG: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr BST
- Leverkusen – PSV: 21:00 Uhr, 20:00 Uhr BST