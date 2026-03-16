Bandai Namco entwickelt Berichten zufolge ein neues Kampfspiel

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Es sieht so aus, als würde Bandai Namco an einem neuen Kampfspiel arbeiten. Das sollte Fans des Publishers oder des Kampfgenres nicht allzu überraschen. Bandai Namco hat in der Vergangenheit an mehreren großen Kampfspielen gearbeitet, von Tekken bis Soul Calibur, sowie an zahlreichen Anime-Kampfspielen und Erfolgsserien wie Dragon Ball, My Hero Academia, One Piece und weiteren Serien abgedeckt.

Eine kürzlich von MP1st entdeckte Stellenanzeige lässt Fighting-Game-Fans wild spekulieren, da Bandai Namco einen Spieledesigner speziell für ein neues Kampfspiel einstellt. Durch die übersetzte Stellenbeschreibung und die Aufgaben erhalten wir nicht allzu viele Details, aber wir sehen, dass es 3D-Effekte, Soundeffekte und Bühnen geben wird, ebenso wie Charakteranpassungen, Online-Lobbys und einige erwartetere Funktionen.

Soul Calibur-Fans würden sich wünschen, dass dieses neue Spiel der mit Spannung erwartete nächste Teil der Reihe wird. Letzten Herbst hatten wir angeblich einen Teaser, aber das stellte sich als nichts heraus. Es ist auch möglich, dass dieses Spiel keine Soul Calibur-Veröffentlichung ist, sondern ein weiterer Titel, den wir noch nicht kennen. MP1st merkt an, dass Bandai viel an Super Smash Bros. Ultimate gearbeitet hat, sodass ein neuer Nintendo-Fighter in Planung sein könnte. Außerdem könnten wir einfach einen weiteren Anime-Kämpfer auf unseren Bildschirmen sehen, was angesichts der Geschichte von Bandai mit diesem Medium nicht allzu überraschend sein sollte.