Gerücht: Soul Calibur VII für die nächste Nintendo Direct angeteasert

Die Gerüchteküche brodelt nicht nur über eine bevorstehende Nintendo Direct, sondern wir sollten auch die große Rückkehr eines Kampf-Franchise erwarten, wenn Nintendo sich entscheidet, eine neue Präsentation zu veranstalten. Jüngsten Spekulationen zufolge könnte Soul Calibur VII auf der Messe enthüllt werden.

Dies stammt von Insider SwitchForce (via TheGamer), der behauptete, dass sich bei der nächsten Nintendo Direct alles um die Zahl 7 drehen würde, mit drei Spielen mit dieser Zahl. Die Fans haben Call of Duty: Black Ops 7, Final Fantasy VII Remake und Dragon Quest VII erraten. SwitchForce sagte jedoch, dass keine "Seele" die richtige Kombination erraten hat.

Die Verwendung von "Seele" und "Combo" lässt einige glauben, dass dies ein direkter Teaser für Soul Calibur VII ist. Vor kurzem haben wir gesehen, wie Soul Calibur 2 auf Nintendo Switch Online kam. Es ist auch sieben Jahre her, dass wir ein Soul Calibur-Spiel bekommen haben, was bedeutet, dass die Zahl 7 noch mehr Bedeutung haben könnte. Wie immer bei Gerüchten wie diesem, da nichts offiziell ist, sollte man dies nur als Spekulation betrachten, aber es könnte eine Möglichkeit sein, uns alle zu überraschen, wenn Nintendo derjenige ist, der Soul Calibur VII enthüllt.